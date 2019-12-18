В Усть-Илимском районе приостановлена деятельность лесопилки, грубо нарушившей закон

Усть-Илимск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по требованию природоохранного прокурора суд обязал юридическое лицо возместить ущерб, причиненный окружающей среде в сумме 3,8 млн рублей. Ранее выяснилось, что лесозаготовительная фирма допустила более 30 грубых нарушений природоохранного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, установлено, что организация эксплуатировала котельные, не оснащенные оборудованием по надлежащей очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Кроме того, работа по утилизации образующихся отходов лесопиления налажена не была, не обеспечивалась пожарная безопасность на производстве и допускались иные нарушения закона.

Сотрудники предприятия для расширения земельного участка для складирования древесины вырубили и повредили лесные насаждения на площади 2 га, прилегающие к производственной площадке, а затем отсыпали местность скальным грунтом и отходами лесопиления. Уничтоженная природная территория относилась к особо защитным участкам леса, в связи с чем действиями организации лесному фонду причинен ущерб на сумму 3,8 млн рублей.

Усть-Илимский городской суд приостановил деятельность фирмы. В отношении предприятия расследуется уголовное дело в связи с незаконной рубкой лесных насаждений, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения почвы.