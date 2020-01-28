В Усть-Илимском районе суд приостановил эксплуатацию автозаправочной станции

Усть-Илимский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимском районе повторно выявлено неисполнение законодательства об охране окружающей среды крупным деревообрабатывающим предприятием «Вудтрейдком». На этот раз фирма эксплуатировала автозаправочную станцию, не отвечающую требованиям экобезопасности.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, несмотря на принятые ранее меры – внесенное представление, привлечение юридического лица к административной ответственности с назначением штрафа в общей сумме 370 тысяч рублей, – указанные прокурором нарушения оказались не устраненными.

– Компания заправляла свой транспорт дизельным топливом. Однако, работа эксплуатируемой АЗС не отвечает требованиям экологической безопасности. Территория АЗС не оборудована стойким к воздействию нефтепродуктов водонепроницаемым покрытием, сбор загрязненных сточных вод не осуществлялся, места пролива топлива на грунт не ликвидировались. Кроме того, предприятием не организованы места для накопления отходов, образующихся в процессе деревообработки, выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, – поясняют в прокуратуре.

Усть-Илимский городской суд удовлетворил требования природоохранного прокурора и приостановил деятельности фирмы по эксплуатации АЗС до устранения нарушений законодательства.