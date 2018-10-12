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Экономика / Бизнес
12.10.2018

В Усть-Куте предлагают создать особую экономическую зону и ТОСЭР

Усть-Кут, 12.10.18 (ИА "Телеинформ"), -  В Усть-Куте предлагается создать особую экономическую зону и территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Все это поможет в реализации газового проекта Иркутской нефтяной компании. Напомним, эти режимы предусматривают определенные налоговые льготы.

Если государство предоставит их, то дорогостоящий проект планируется запустить уже в 2023 году, сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам ИНК Яков Гинзбург 12 октября в рамках «круглого стола» комитета Государственной Думы по энергетике в Иркутске.

Он пояснил, что газовый проект условно разделили на пять этапов. Сейчас реализуется первый и второй. Уже построили установку подготовки природного попутного нефтяного газа, продуктопровод от Ярактинского месторождения через месторождение в Марково в Усть-Кут (196 км).

Второй этап – масштабирование установок и выход на выпуск готовой товарной продукции: 1,3 млн тонн в год стабильного газового конденсата, 555 тысяч тонн пропана, 250 тысяч тонн бутана.

Объем инвестиций на первом и втором этапе оценивается почти в 170 млрд рублей. По этим этапам уже приняты инвестиционные решения. Оборудование находится на площадке. Запуск планируется в 2020 году.

Третий этап – строительство завода по производству полимеров. На это требуется 2,5 млрд долларов.

- Мы уже подписали соглашение о сотрудничестве с компанией Toyo Engineering для реализации этого этапа, - добавил представитель ИНК.

Четвертый этап – строительство завода по производству моноэтиленглюколя. В свою очередь для этого необходимо возвести метанопровод. Эту часть тоже планируется реализовать совместно с китайскими предприятиями. Цена вопроса - 119 млрд рублей.

- Уже на этом этапе мы заведем газ в Усть-Кут. Можно говорить как о газификации города, так и о создании малотоннажной установки сниженного природного газа для обеспечения населенных пунктов в рамах БАМа: от Усть-Кута до станции Таксимо, - отметил Яков Гинзбург.

Пятый этап - другие газохимические проекты: выпуск полиформальдегида и протеинов. На это требуется больше 100 млрд рублей.

Благодаря газовому проекту ИНК увеличивает несырьевой экспорт на 1,3 млрд долларов в год. Потенциальный объем платежей в бюджеты всех уровней до 2048 года с учетом режима ТОСЭР или ОЭЗ составляет 327 млрд рублей.

- Уровень ВРП Иркутской области мы можем увеличить на 7% и создадим 2,4 тысяч рабочих мест, - обратил внимание Яков Гинзбург.

Также он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос о заключении соглашения между Японией и Россией по проекту строительства завода полимеров, где будут применяться японские технологии.

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