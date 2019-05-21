В «Верхнечонскнефтегазе» состоялся этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2019»

Катангский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз», дочернего общества компании «Роснефть», состоялся этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2019». Победители локального этапа будут представлять предприятие в финале конкурса НК «Роснефть», который состоится в июле в Уфе, сообщает пресс-служба ВЧНГ.

Основная задача участников «Лучшего по профессии» – чётко и быстро отработать технологический процесс с соблюдением всех требований промышленной безопасности, детально объясняя проводимую операцию и демонстрируя теоретические знания.

В «Верхнечонскнефтегазе» в этом году конкурс проходит по 13 номинациям: «Оператор по добыче нефти и газа», «Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт», «Оператор товарный», «Слесарь-ремонтник» (нефтепромыслового оборудования), «Слесарь по ремонту технологических установок», «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» (оператор технологических установок), «Электрогазосварщик», «Машинист технологических насосов», «Лаборант химического анализа», «Трубопроводчик линейный», «Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования сетевого хозяйства» (бригада из трех человек), «Геолог», «Технолог».

Кроме наград по профессиям, члены жюри приняли решение поощрить участников дополнительно, например, в номинациях «За волю к победе» и «Творческий подход».

Конкурс проводится с целью распространения передового опыта, культуры производства, повышения престижности рабочих профессий, выявления и поощрения инициативных и перспективных работников.

СПРАВКА:

Акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. Также предприятие является оператором работ на лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.