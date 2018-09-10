В выставке SibWoodExpo-2018 в Иркутске участвуют 35 компаний, в том числе из Швеции и Финляндии

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Выставка предприятий лесной отрасли «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение», ежегодно проходящая в Иркутске, открылась 11 сентября. В 25-й раз проведения она получила новое название – SibWoodExpo.

Как сообщает пресс-служба регправительства, изменения связаны с тем, что новым соорганизатором выставки выступает немецкая компания «Дойче Мессе Рус».

– Эта компания входит в пятерку ведущих организаторов выставок в Германии, и их участие в подготовке нашей экспозиции позволит вывести SibWoodExpo на высокий международный уровень, – выразил уверенность на открытии выставки председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

– Мы уверены, что выставка SibWoodExpo-2018 предоставит всем экспонентам и посетителям отличные возможности для развития своего бизнеса на процветающем российском рынке деревообработки, – отметил в свою очередь первый вице-президент «Дойче Мессе АГ» Александр Вурст.

Свои стенды в Сибэкспоцентре и на площади перед выставочным комплексом развернули 35 компаний и организаций. География участников – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Владимирская, Тверская, Иркутская области, Красноярский и Хабаровский края, Республика Бурятия. Зарубежные страны представляют Швеция и Финляндия.

Среди разделов выставки – оборудование для деревообработки, проектирование и строительство деревянных домов, мебельное производство, строительные и отделочные материалы на основе древесины и древесных отходов, целлюлозно-бумажная продукция. Есть раздел, посвященный переработке древесных отходов, где представлено оборудование для производства биотоплива. Также не обойдено вниманием оборудование и технологии лесоустройства и лесовосстановления.

В деловой программе SibWoodExpo – третий областной лесной форум, круглые столы, научно-практическая конференция «Новые тенденции и технологии в лесопромышленном комплексе. Биоэнергетика». Лесорубы посоревнуются в показательных выступлениях, демонстрируя мастерство в резьбе по дереву бензопилами. В последний день работы выставки, 13 сентября, пройдут мероприятия в рамках молодежной площадки «Будущее лесов Сибири».