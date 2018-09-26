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27.09.2018

В Заксобрании Иркутской области намерены перестроить «межбюджетку»

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Межбюджетные взаимоотношения между региональной властью и муниципалитетами требуют очень серьезной перестройки. В корректировке нуждаются регулярность, адресность и  размер этих перечислений, считает председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

– Муниципалитеты должны быть уверены в том, что они вовремя получат все средства. В таком случае главы не будут ужом вертеться на сковородке, – сказал в беседе с журналистами спикер Заксобрания 27 сентября.

По его словам, необходимо найти способ возвращать в муниципальные районы, за счет которых пополняется областная казна, деньги.

– Районы, которые много отдают, но при этом ничего не получают, – это демотивированные районы, – убежден Сергей Сокол.

Также он подчеркнул, что корректировку областного бюджета на 2018 год, к которой в скором времени приступят депутаты, необходимо было проводить ещё летом.

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