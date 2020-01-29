В Заксобрании Приангарья намерены ознакомиться с перспективами передачи другому собственнику угольных котельных

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области намерены ознакомиться с перспективами передачи новому собственнику угольных котельных «Иркутскэнерго», а также «Востсибугля».

С инициативой оформить на эту тему парламентский запрос от имени фракции КПРФ на сессии областного парламента выступил депутат Андрей Левченко. Ссылаясь на информацию в СМИ о возможной продаже угольной отрасли, он заявил, что это приведет к росту тарифов на отопление и стал настаивать на том, чтобы затребовать у правительства региона ответ по этой ситуации.

Правда, официальной информации, подтверждающей факт предстоящей сделки, депутат предоставить не смог – как и объяснить, как повлияет на тарифы на отопление передача угольных предприятий новому собственнику, если уже сегодня электроэнергетика и угольное хозяйство находятся у разных собственников, хоть и в рамках одной корпорации.

Предложение о направлении парламентского запроса не набрало достаточного количества голосов. При этом председатель ЗС Сергей Сокол предложил прежде, чем прибегать к такой крайней мере, заслушать в областном парламенте представителей правительства региона и «Иркутскэнерго» и лишь затем принимать решения. Руководителю профильного комитета Николаю Труфанову поручено проработать вопрос и вынести его либо на депутатские слушания в ближайшее время, либо на следующую сессию, запланированную на 19 февраля.