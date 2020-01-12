ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
13.01.2020

В Заларинском и Аларском районе задержали браконьеров, нарубивших леса более чем на 16 миллионов рублей

Заларинский район, Аларский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух районах Иркутской области полицейские пресекли незаконные рубки лесных насаждений. Общий ущерб составил свыше 16 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, незаконные делянки в Заларинском и Аларском районах были обнаружены в июле 2019 года. В результате сыщики выявили предполагаемую банду черных лесорубов.

Задержаны пять участников группы. При обыске изъяты орудия преступления – погрузочная техника, бензопилы, документы и средства связи.

По версии следствия, группа действовала под руководством 29-летнего ранее судимого жителя Заларинского района и состояла как минимум из шести местных жителей. Наиболее активных участников суд арестовал и взял подписку о невыезде. Организатор бизнеса объявлен в федеральный розыск.

Между тем, отмечают в полиции, в рамках рейдовых и оперативных мероприятий только за 2019 год установлено 700 нелегальных лесозаготовителей, среди которых лидеры и организаторы 14 организованных преступных групп, деятельность которых полностью пресечена. Всего же за последние несколько лет к уголовной ответственности привлечено 6 тысяч так называемых черных лесорубов.

С мест незаконных рубок изъято 300 бензопил и 400 единиц техники (лесовозы, трактора, бульдозеры, погрузчики), на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
К ликвидации последствий деятельности «Усольехимпрома» планируется привлечь «Росатом»13.01.2020
2020-01-13-09-41-23
Усолье-Сибирское, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - К ликвидации последствий деятельности «Усольехимпрома» планируется привлечь госкорпорацию «Росатом».
Иркутская нефтяная компания поставила 50 миллионов тонн нефти в магистральный трубопровод ВСТО13.01.2020
Усть-Кутский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) АК «Транснефть» 7 января поступила 50-милионная тонна нефти с месторождений группы компаний ИНК.
В Заларинском и Аларском районе задержали браконьеров, нарубивших леса более чем на 16 миллионов рублей13.01.2020
Заларинский район, Аларский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух районах Иркутской области полицейские пресекли незаконные рубки лесных насаждений. Общий ущерб составил свыше 16 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.
Признана банкротом фирма «Усольестальконструкция», связанная с семьей Сергея Левченко13.01.2020
2020-01-13-08-10-00
Усолье-Сибирское, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области 19 декабря признал банкротом ООО «Усольестальконструкция». Учредителем этой фирмы выступает ЗАО «Стальконструкция», принадлежащее семье экс-губернатора региона Сергея Левченко.
Лесхозы Иркутской области проходят реорганизацию для более эффективного тушения пожаров в 2020 году10.01.2020
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье ведется реорганизация регионального государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области». Сейчас он объединяет все 29 территориальных филиалов. В результате изменений будет создано шесть базовых лесхозов, которые будут охранять и воспроизводить леса, а также тушить таежные пожары.
В Иркутске в отношении директора строительной компании возбуждено два уголовных дела10.01.2020
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено два уголовных дела за уклонение от исполнения решений Арбитражного суда Иркутской области.
Дмитрий Бердников: полуостров Чертугеевский может стать еще одним местом притяжения туристов10.01.2020
2020-01-10-02-45-08
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в совещании под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева по вопросам развития туризма в регионе, которое прошло во время рабочей поездки в Слюдянский район.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 9 января 2020 года09.01.2020
tek090120
Россельхознадзор ограничил ввоз в Иркутскую область цитрусовых из Китая09.01.2020
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Россельхознадзор ограничил ввоз в Иркутскую область и другие регионы России цитрусовых из Китая.
Игорь Кобзев: охрану промплощадки предприятия ООО «Усольехимпром» необходимо усилить09.01.2020
Усолье-Сибирское, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Охрану промплощадки предприятия ООО «Усольехимпром» необходимо усилить. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 9 января во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское, после посещения экологически опасного объекта.
В Усолье к концу первого квартала 2020 года должен заработать цех по производству местного мороженого09.01.2020
-2020-
Усолье-Сибирское, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усолье 9 января посетил два предприятия, которые являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Аналитики прогнозируют приятные тенденции на рынке труда Иркутска08.01.2020
2020-01-08-11-11-39
Иркутск, 8.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания HeadHunter провела анализ рынка труда Иркутска и составила топ основных трендов уходящего года.
Группу черных лесорубов поймали в Боханском районе с поличным06.01.2020
Боханский район, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе выявлен факт незаконной рубки древесины. Подозреваемые в противоправной заготовке лиственницы задержаны с поличным. Ущерб от их деятельности составил более четверти миллиона рублей.
Росстандарт: в Приангарье на нескольких АЗС в 2019 году торговали опасным топливом05.01.2020
Иркутская область, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на нескольких автозаправочных станциях в 2019 году продавали фальсифицированное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Две молочные фермы открылись в Усольском районе в декабре04.01.2020
Усольский район, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Молочная ферма на 200 голов крупного рогатого скота введена в эксплуатацию в крестьянском (фермерском) хозяйстве Ольги Матюха в деревне Бадай Усольского района. Еще одна молочная ферма на 200 голов открылась в Тельминском отделении АО «Железнодорожник».
Роспотребнадзор: в 20 организациях Приангарья обнаружена продажа 88 партий некурительной никотинсодержащей продукции04.01.2020
Иркутская область, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проведен мониторинг на 8056 объектах, в том числе на 6648 предприятиях торговли и 1408 общественного питания.
Производитель Sukhoi Superjet 100 подал миллиардный иск к «ИрАэро»04.01.2020
Иркутск, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании «ИрАэро» почти миллиард рублей.
В Куйтунском районе планируют открыть завод по глубокой переработке зерна02.01.2020
Куйтунский район, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе планируют построить завод по глубокой переработке зерна. Его возведут на условиях государственно-частного партнёрства, где государство вложит 90% средств, частное предприятие – 10%. Соинвестор уже определён, сообщает пресс-служба регправительства.
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3 тысячи30.12.2019
Москва, Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 3000 торговых точек в 76 регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы. Теперь клиенты могут снять наличные без комиссии в привычных сельских магазинах, совершив минимальную покупку.
Решение о дальнейшей судьбе «Лесхоза Иркутской области» будет принято до 1 февраля 2020 года30.12.2019
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье рассматривается вопрос о реорганизации «Лесхоза Иркутской области» из-за долгов.
Сбербанк подвел банковские итоги года в России30.12.2019
Москва, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) подвел банковские итоги года и назвал основные тренды 2019 года.
Депутаты думы Иркутска удовлетворили протест прокурора, бюджет города принят в редакции мэрии30.12.2019
2019-12-30-06-33-06
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска удовлетворили протест прокурора, бюджет города на 2020 год принят в редакции администрации. Шестое внеочередное заседание состоялось 30 декабря, едва набрав необходимый кворум.
Игорь Кобзев поручил подготовить проект стратегии соцэкономразвития Иркутской области к февралю 2020 года30.12.2019
-2020-
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области должен быть готов в феврале 2020 года. Об этом 30 декабря на оперативном совещании в правительстве заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Бригаду черных лесорубов задержали полицейские в Ольхонском районе29.12.2019
Ольхонский район, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе сотрудниками уголовного розыска отдела полиции МО МВД России «Эхирит-Булагатский» пресечена деятельность группы лесорубов, подозреваемых в незаконной добыче древесины.
РУСАЛ определил ТОП-10 событий 2019 года в Братске28.12.2019
-10-2019-
Братск, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ определил ТОП-10 событий 2019 года в Братске. В десятку самых значимых для завода и города вошли производственные достижения, экологические проекты, культурные и научные фестивали, поддержка спорта, помощь пострадавшим от наводнения тулунчанам.
Перспективы социально-экономического развития Куйтунского района обсудили депутаты ЗС и представители территории28.12.2019
Куйтунский район, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы социально-экономического развития Куйтунского района обсудили во время рабочей поездки в территорию председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, мэр муниципального образования Алексей Мари, депутаты районной думы и ее председатель Алена Якубчик, а также главы поселений.
Представительство Рослесхоза появилось в Иркутской области27.12.2019
2019-12-27-09-44-23
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Федеральное агентство лесного хозяйства создало в Иркутской области обособленный территориальный отдел для усиления контроля за исполнением переданных региону федеральных полномочий в области лесных отношений.
Сбербанк рассказал о самых необычных случаях в работе компаний своей экосистемы27.12.2019
Москва, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк рассказал об интересных фактах и самых необычных случаях в работе компаний своей экосистемы в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
В Иркутской области разработают дорожную карту по ликвидации ущерба от «Усольехимпрома»27.12.2019
2019-12-27-02-15-10
Усолье-Сибирское, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разработают дорожную карту по ликвидации накопленного ущерба от «Усольехимпрома».
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 26 декабря 2019 года26.12.2019
tek261219
Сбербанк выпустил бесплатную цифровую кредитную карту26.12.2019
Москва, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк выпустил цифровую кредитную карту. Оформить ее можно всего за несколько минут в  мобильном приложении или веб-версии «Сбербанк Онлайн». Карта доступна клиентам, имеющим предодобренное предложение. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
В Иркутской области 16 проектов получили деньги Фонда развития промышленности России26.12.2019
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с участием Фонда развития промышленности РФ (ФРП) в общей сложности профинансировано 16 проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Продолжение абсурда: депутаты думы Иркутска вновь направили на подписание мэру свой вариант бюджета города26.12.2019
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска вновь направили мэру на подписание свой вариант бюджета областного центра.
СМИ: «Ростех» входит во второй проект по добыче золота в Иркутской области26.12.2019
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Госкорпорация «Ростех» получит треть в проекте по добыче золота в Иркутской области, совладельцем которого также является гендиректор девелопера «Самолет» Антон Елистратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Компания «Иркутскэнерго» заняла первое место в рейтинге открытости Всемирного фонда дикой природы26.12.2019
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Иркутскэнерго», управляющая энергоактивами En+ Group в Иркутской области, стала победителем первого в России рейтинга открытости в области экологической ответственности топливных электро- и теплогенерирующих компаний, организованного Всемирным фондом дикой природы (WWF) России.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске