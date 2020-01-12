В Заларинском и Аларском районе задержали браконьеров, нарубивших леса более чем на 16 миллионов рублей

Заларинский район, Аларский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух районах Иркутской области полицейские пресекли незаконные рубки лесных насаждений. Общий ущерб составил свыше 16 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, незаконные делянки в Заларинском и Аларском районах были обнаружены в июле 2019 года. В результате сыщики выявили предполагаемую банду черных лесорубов.

Задержаны пять участников группы. При обыске изъяты орудия преступления – погрузочная техника, бензопилы, документы и средства связи.

По версии следствия, группа действовала под руководством 29-летнего ранее судимого жителя Заларинского района и состояла как минимум из шести местных жителей. Наиболее активных участников суд арестовал и взял подписку о невыезде. Организатор бизнеса объявлен в федеральный розыск.

Между тем, отмечают в полиции, в рамках рейдовых и оперативных мероприятий только за 2019 год установлено 700 нелегальных лесозаготовителей, среди которых лидеры и организаторы 14 организованных преступных групп, деятельность которых полностью пресечена. Всего же за последние несколько лет к уголовной ответственности привлечено 6 тысяч так называемых черных лесорубов.

С мест незаконных рубок изъято 300 бензопил и 400 единиц техники (лесовозы, трактора, бульдозеры, погрузчики), на сумму в несколько сотен миллионов рублей.