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19.12.2018

В Заларинском районе незаконно вырубили леса на 450 тысяч рублей

Заларинский район, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе на нескольких участках Тыретского лесничества незаконно вырубили лес, сумма ущерба составила около 450 тысяч рублей. Исковые заявления по этим фактам направлены в суд, а в Заларинском лесничестве сменилось руководство, сообщает пресс-служба реготделения ОНФ со ссылкой на Минлеса Приангарья.

Об этом региональному отделению ОНФ сообщил в письме заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков, отвечая на обращение активистов по фактам вырубок. Как пояснил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Иркутской области, член регионального штаба Народного фронта Сергей Апанович, места незаконных вырубок были выявлены в сентябре 2018 года в ходе совместного выезда активистов ОНФ, представителей Заларинского лесничества и телекомпании НТВ.

Кроме того, чиновники регионального Минлеса в ответ на обращение ОНФ сообщили, что материалы проверки направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, установления виновных лиц, а также взыскания вреда, причиненного лесному фонду Иркутской области. С сотрудниками лесничеств области проведен обучающий учебно-методический семинар по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах.

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