В Заларинском районе с поличным поймали двух черных лесорубов, спиливших 150 сосен

Заларинский район, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе задержали двух черных лесорубов, подозреваемых в незаконной порубке 150 сосен.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, злоумышленники пойманы с поличным. Ими оказались 32-летний житель Зиминского района и 34-летний ранее судимый житель Шелеховского района.

Сумма ущерба устанавливается. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли трактор, бензопилу и сортимент леса. Возбуждено уголовное дело. Личности других участников преступной группы выясняются.