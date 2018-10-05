|Экономика / Бизнес
|06.10.2018
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В Заларинском районе с поличным поймали двух черных лесорубов, спиливших 150 сосен
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Заларинский район, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе задержали двух черных лесорубов, подозреваемых в незаконной порубке 150 сосен.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, злоумышленники пойманы с поличным. Ими оказались 32-летний житель Зиминского района и 34-летний ранее судимый житель Шелеховского района.
Сумма ущерба устанавливается. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли трактор, бензопилу и сортимент леса. Возбуждено уголовное дело. Личности других участников преступной группы выясняются.
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