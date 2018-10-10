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Экономика / Бизнес
11.10.2018

В жилых домах разрешат использовать алюминиевую проводку повышенной прочности

Москва, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Минстрой утвердил изменения в правила проектирования и монтажа жилых и общественных зданий, касающиеся использования проводки из алюминиевых сплавов, сообщили «Известиям» в ведомстве. Изменения вступят в силу 20 марта 2019 года, их поддержали в других профильных ведомствах.

В Минпромторге пояснили, что речь идет не о полностью алюминиевой проводке, а о проводах с жилами из алюминиевых сплавов (марки 8030 и 8176), в состав которых также входят железо, медь и ряд других металлов. Сейчас для этого используется только медная проводка. Но как уточнили в ведомстве, безопасность алюминиевых сплавов подтверждена международным опытом и проведенными в России (включая МЧС) исследованиями.

Как отмечает представитель Алюминиевой ассоциации Алексей Рубцов, разработки новых сплавов, которые обладают повышенной прочностью, велись в России на основе анализа многолетнего зарубежного опыта производства кабелей и проводов для электропроводок зданий и сооружений.

«Современная алюминиевая проводка обладает негорючей и нетоксичной изоляцией, а изменение кристаллической решетки и добавление железа позволило достигнуть повышенной гибкости и надежного контактного соединения с оконечными устройствами», — отметили в организации.

Источник: www.Gazeta.ru

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