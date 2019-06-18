В ЗС Иркутской области недовольны реализацией правительством региона нацпроектов

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области заслушали отчет регионального правительства о ситуации с реализацией нацпроектов в области. Перед депутатами на сессии областного парламента 19 июня зампред правительства региона Антон Логашов. По его словам, регион участвует в 12 существующих нацпроектах. Сейчас подготовлен 13 проект, и в него Иркутская область тоже планирует включиться. В рамках нацпроектов сформировано 67 федеральных проектов. Из них Иркутская область участвует в 50. Зампред уверил, что остальные программы для региона просто не подходят. Он также рассказал, каких показателей по нацпроектам в Иркутской области планируется достичь к 2024 году. Между тем заместитель председателя Законодательного собрания Александр Ведерников заявил, что депутатам вновь «рассказывают сказку про белого бычка» – о том, что будет и планируется. Тогда как речь должна идти о текущей ситуации с реализацией нацпроектов, то есть что уже сделано с начала этого года. Александр Ведерников также заявил, что Иркутская область могла бы участвовать в гораздо большем количестве федеральных проектов, чем сейчас – у нее для этого есть все возможности. Более того, не на все проекты, в которых регион все же участвует, в областном бюджете заложены средства – до сих пор не финансируются 12 из них. Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Наталья Дикусарова также отметила, что средства по нацпроектам с большой задержкой доводятся до муниципалитетов, «а потом в срыве сроков будут опять виноваты мэры». Она потребовала в будущем производить корректировки бюджета с распределением федеральных средств только в марте, как было ранее, а не в мае – как в этом году. Антон Логашов заявил, что принимаются все меры, чтобы не было задержек с доведением финансирования до муниципалитетов, и отметил возможность регулирования проблемных вопросов «в ручном режиме». Наталья Дикусарова отметила, что, в частности, средства на приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для них, территориям обещают передать не раньше июля, а ведь это происходит в рамках нацпроекта «Экология». Зампред пообещал разобраться с ситуацией. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: александр ведерников

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