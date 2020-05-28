В ЗС Приангарья предлагают пересмотреть подход к поддержке коренных и малочисленных народов

Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания настаивают, чтобы коренные малочисленные народы в Иркутской области получали средства не только на поддержку, но и на развитие. Об этом было заявлено на заседании комиссии по контрольной деятельности областного парламента в рамках рассмотрения отчета Контрольно-счетной палаты региона об использовании средств областного бюджета, направленных в 2018-2019 годах на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. С основным докладом выступила председатель КСП Иркутской области Ирина Морохоева. Сейчас в перечень мест традиционного проживания малочисленных народов в регионе включены территории 8 муниципальных районов, на которых проживает 1950 человек, из них эвенков – 1272 человек и тофаларов – 678 человек. Как напомнила аудитор, в 2018 году действующая с 2014 года областная программа «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» была дополнена подпрограммой «Коренные малочисленные народы, проживающие на территории Иркутской области». Однако проблемы, обозначенные в паспорте документа, в рамках подпрограммы фактически не решаются. В частности, речь идет о таких проблемах как низкая транспортная доступность территории, отсутствие постоянного энергоснабжения и основных объектов коммунальной инфраструктуры, недостаточный уровень медицинского обслуживания и высокий уровень заболеваемости населения, утрата родного языка и культурного наследия. Также Ирина Морохоева отметила низкие объемы финансирования подпрограммы – 10,7 млн рублей в 2018 году и 14 млн рублей в 2019 году. В ходе обсуждения председатель комиссии Тимур Сагдеев напомнил, что еще в мае 2017 года было принято постановлении Законодательного собрания с рекомендацией правительству о разработке программы. «Действующую подпрограмму нельзя назвать эффективной. Она направлена только на незначительную поддержку коренных малочисленных народов, но не развитие», – подчеркнул депутат. «Очевидно, что нужен совершенно другой подход к решению вопросов сохранения коренных малочисленных народов, их традиционного уклада, языка и культуры», – отметила вице-спикер Лариса Егорова. Члены комиссии по контрольной деятельности приняли решение направить соответствующее письмо и.о. губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву. Также было поддержано несколько предложений аудиторов КСП. Так, ежегодно выделяется 4,5 млн рублей на обеспечение хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в том числе деньги направляются на содержание домашних северных оленей. При этом при предоставлении средств в отсутствие норматива ежегодно изменялась ставка субсидии на одну голову оленя в зависимости от поголовья. В 2018 году на одну голову выделялось 2,5 тысячи рублей, в 2019 году – 2 тысячи рублей, в 2020 году – 1,7 тысячи рублей на одного оленя. Аудиторы предложили зафиксировать ставку субсидии на голову. Необходимость изменения порядка субсидирования отметил и первый заместитель мэра Нижнеудинского района Евгений Бровко. По его словам, это позволило бы увеличить поголовье, сейчас же при росте поголовья объем поддержки уменьшается. Кроме того, на заседании комиссии парламентарии рассмотрели результаты мониторинга реализации региональных проектов в Иркутской области за январь-декабрь 2019 года, проведенного Контрольно-счетной палатой. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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