В ЗС Приангарья продолжают работать над налоговыми льготами для предпринимателей

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области в первом чтении приняло закон, направленный на предоставление налоговых льгот предпринимателям, пострадавшим в результате ограничительных мер, введенных в период пандемии.

Вопрос рассматривался на заседании сессии областного парламента 20 мая. Напомним, в областной парламент были внесены межфракционный законопроект и законопроект со стороны КПРФ.

Межфракционным законопроектом предлагается предоставить налоговые льготы предприятиям, которые работают в отраслях, включенных в федеральный перечень пострадавших от коронавируса. Предполагается установить минимальные ставки по налогу, уплачиваемому по прощенной налоговой системе: для уплачивающих налог с дохода – 1%, для использующих принцип «доходы минус расходы» – 5%. Также предлагается снизить на 50% ставку по транспортному налогу в отношении транспортных средств, используемых для осуществления предпринимательской деятельности. Законопроектом также устанавливаются требования к предприятиям, претендующим на получение льгот, в частности, максимальный порог выручки.

Законопроект КПРФ предполагал полную отмену транспортного налога, однако для гораздо более узкого круга предпринимателей. Также они предлагали предоставление льгот по «упрощенке» в тех же пропорциях, что и в альтернативном документе, но при этом не охватывая индивидуальных предпринимателей.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова сообщила, что при обсуждении законопроектов на рабочей группе с участием предпринимателей более актуальным признан межфракционный законопроект. Она также отметила, что в рамках этой группы постоянно возникают и прорабатываются новые инициативы и дополнительные меры поддержки.

Глава фракции КПРФ Андрей Левченко предъявил претензии коллегам, обвинив их в чересчур медленной работе над законопроектами по льготам для предпринимателей. Он подчеркнул, что такую помощь нужно предоставлять максимально оперативно.

Однако спикер областного парламента Александр Ведерников отметил, что сейчас идет процесс выплаты налогов за 2019 год. Платить налоги за кризисный 2020 год они будут только через год, кроме того, сейчас федеральные власти приняли решение по отсрочке ряда платежей. В связи с этим, подчеркнул спикер, экстренных решений сейчас в этом вопросе не требуется, есть возможность проработать вопрос качественно и тщательно, найти оптимальные решения.

В результате в ходе рейтингового голосования за законопроекты КПРФ проголосовали только 13 депутатов. Межфракционный законопроект тем временем принят в первом чтении при поддержке 26 парламентариев.