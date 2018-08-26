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Экономика / Бизнес
27.08.2018

Вебинары - актуальная форма работы для многих компаний и организаций

Интернет, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Корпоративные совещания онлайн, презентации, веб-конференции, обучающие занятия в режиме реального времени применяют в своей деятельности многие компании разного формата деятельности, а также государственные и общественные структуры.

Например, вебинар на тему «Налогообложение операций с ценными бумагами» 3 сентября заявлен журналом, поднимающим темы налоговой политики. Спикер мероприятия - представитель Федеральной налоговой службы России А. Коньков расскажет о налогообложении доходов физических и юрлиц по операциям с ценными бумагами и доходов-дивидендов. Будут освещены и другие вопросы. 22 августа был заявлен вебинар Минстроя РФ по вопросам формирования городской среды. И так далее. Для организации подобных мероприятий существуют специальные сервисы - вебинар платформы.

Функционал платформ

В зависимости от формата предполагаемого мероприятия выбирается платформа для вебинаров. Например, один из международных сервисов может показывать:

  • видеопрезентации,
  • PowerPoint,
  • монитор своего компьютера.

вебинар платформа

Здесь имеется:

  • файлохранилище,
  • запись мероприятий,
  • приватный чат.

В числе характеристик другого сервиса для веб-мероприятий заявлены:

  • возможность привлечения до 10 тысяч участников;
  • ведение одновременной трансляции нескольких ведущих;
  • показ экрана;
  • показ презентаций;
  • ведение опросов;
  • текстовый чат.

Организаторы просматривают характеристики и в зависимости от функционала ими вбирается удобный сервис, например, платформа для вебинаров.

вебинар платформа

Выбор за "Clickmeeting"

Некоторые организаторы для проведения веб-мероприятий останавливаются на таком современном решении, как "Clickmeeting". Здесь есть возможность брединга, имеется новая функция тестирования и оценки. Сюда можно подключать корпоративные приложения, CMS, CRM. К своей учетной записи можно добавить дополнения и выбрать самый оптимальный функционал, направленный на решение задач организации и клиентской аудитории. Платформа, отмечают пользователи, очень удобна как для ведущего, так и для участников веб-события. Можно использовать в работе опросы и интерактивную доску.

Надежность - одна из главных характеристик и явных преимуществ этого сервиса. Его деятельность обеспечена сетью ЦОД, которые размещены по всему миру. (ЦОД - центр обработки данных).

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