Вебинары - актуальная форма работы для многих компаний и организаций

Интернет, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Корпоративные совещания онлайн, презентации, веб-конференции, обучающие занятия в режиме реального времени применяют в своей деятельности многие компании разного формата деятельности, а также государственные и общественные структуры.

Например, вебинар на тему «Налогообложение операций с ценными бумагами» 3 сентября заявлен журналом, поднимающим темы налоговой политики. Спикер мероприятия - представитель Федеральной налоговой службы России А. Коньков расскажет о налогообложении доходов физических и юрлиц по операциям с ценными бумагами и доходов-дивидендов. Будут освещены и другие вопросы. 22 августа был заявлен вебинар Минстроя РФ по вопросам формирования городской среды. И так далее. Для организации подобных мероприятий существуют специальные сервисы - вебинар платформы.

Функционал платформ

В зависимости от формата предполагаемого мероприятия выбирается платформа для вебинаров. Например, один из международных сервисов может показывать:

видеопрезентации,

PowerPoint,

монитор своего компьютера.

Здесь имеется:

файлохранилище,

запись мероприятий,

приватный чат.

В числе характеристик другого сервиса для веб-мероприятий заявлены:

возможность привлечения до 10 тысяч участников;

ведение одновременной трансляции нескольких ведущих;

показ экрана;

показ презентаций;

ведение опросов;

текстовый чат.

Организаторы просматривают характеристики и в зависимости от функционала ими вбирается удобный сервис, например, платформа для вебинаров.

Выбор за "Clickmeeting"

Некоторые организаторы для проведения веб-мероприятий останавливаются на таком современном решении, как "Clickmeeting". Здесь есть возможность брединга, имеется новая функция тестирования и оценки. Сюда можно подключать корпоративные приложения, CMS, CRM. К своей учетной записи можно добавить дополнения и выбрать самый оптимальный функционал, направленный на решение задач организации и клиентской аудитории. Платформа, отмечают пользователи, очень удобна как для ведущего, так и для участников веб-события. Можно использовать в работе опросы и интерактивную доску.

Надежность - одна из главных характеристик и явных преимуществ этого сервиса. Его деятельность обеспечена сетью ЦОД, которые размещены по всему миру. (ЦОД - центр обработки данных).