Вернинский ГОК внедряет инновации и наращивает производство

Бодайбинский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вернинский ГОК («Полюс Вернинское») – предприятие ПАО «Полюс» – крупнейшей золотодобывающей компании России – динамично развивается, внедряя новые технологии и планируя к 2021 году увеличить годовой объем переработки руды до 3,5 млн тонн. О работе ГОКа и о том, как и почему здесь внедряют инновации, нам рассказали руководители и ведущие специалисты предприятия. – «Полюс» – золотодобывающая компания номер один в РФ, по целому ряду показателей входящая в число глобальных лидеров, – говорит управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. – Производственные издержки «Полюса» – самые низкие в мире среди крупных компаний. И мы продолжаем динамично развиваться. Все начинается в карьере Инновации в «Полюс Вернинское» внедряются по всей производственной цепочке начиная с добычи руды в карьере. – С прошлого года наша площадка стала пилотной для «Полюса» для запуска сразу нескольких горно-геологических и информационных систем, – рассказывает главный инженер карьера Владимир Азаров. – Так, вся геологическая информация у нас теперь систематизирована на базе платформы MineVison, новые геологические данные вносим туда прямо на месте с помощью специальных планшетов. – Мы в рамках цифровизации сейчас внедряем целый ряд новых решений, которые позволят моделировать различные сценарии отработки месторождения в зависимости от стратегических целей компании, – говорит главный инженер «Полюс Вернинское» Сергей Руткевич. – На «выходе» – повышение качества планирования горных работ снижение затрат. Электронный диспетчер Другая точка внедрения инноваций на производственной цепочке – диспетчерская служба, координирующая работу карьера. Здесь c прошлого года работает полностью внедренная автоматизированная система управления горно-транспортным комплексом Wenco, рассказывает начальник производственно-диспетчерской службы Алексей Теньков. Система позволяет в реальном времени контролировать местонахождение любой единицы техники, она автоматически распределяет их с учетом текущих потребностей. Результаты от внедрения Wenco проявились даже раньше, чем ожидалось. При этом бортовой терминал системы (они установлены в кабинах работающих в карьерах экскаваторов, самосвалов и другой техники) помогает и самим водителям, и машинистам. Водитель самосвала может в любой момент времени посмотреть, сколько тонн породы уже загружено, какой объем топлива остался, проверить давление в шинах и так далее. Машинист экскаватора может посмотреть, на какой отметке он находится, чтобы в точности соблюсти все правила отработки карьера. Операторам буровых станков терминал Wenco позволяет с высокой точностью определить место, в котором нужно пробурить новую скважину для взрывных работ, что раньше требовало многочисленных замеров и больших трудозатрат. Инновации на фабрике Для извлечения золота из руды, предусматривается ее измельчение и обогащение по флотационной и гравитационной технологии. В прошлом году в компании «Полюс Вернинское» завершился проект Mine to Mill, который за счет комплекса мероприятий в карьере и на фабрике позволил оптимизировать крупность подаваемой в переработку руды. В текущем году компания изменила подход к рудосортировке, благодаря автоматическому прибору, позволяющему непрерывно отслеживать крупность подаваемой на фабрику руды. Применение этого инструмента позволяет наиболее эффективно управлять процессом измельчения. – Большое внимание компания уделяет автоматизации. Контроль за технологией осуществляется с помощью сенсорных панелей, которые расположены на каждом рабочем месте. Это дает возможность персоналу своевременно реагировать на изменения технологических показателей и корректировать процесс. Кроме того, мы разработали ряд собственных решений, которые используем в целях повышения эффективности работы фабрики. Например, online-алгоритм расчета шаровой загрузки мельниц и непрерывный контроль плотности в мельницах измельчения» – отмечает главный технолог «Полюс Вернинское» Андрей Алейников. – Все эти мероприятия позволили минимизировать трудозатраты, стабилизировать технологический процесс и самое главное – сделать его более безопасным. Перспективы – в развитии Сегодня мощность ЗИФ Вернинского ГОКа составляет почти 3 млн тонн руды в год. И на этом предприятие не планируют останавливаться. – У нас есть проект развития, он связан с увеличением производительности ЗИФ «Вернинская» до 3,5 млн тонн, – говорит Игорь Цукуров. – В результате дополнительно планируется получать тонну золота ежегодно. Проект уже в стадии реализации и будет завершен в 2021 году. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: бодайбинский район

полюс вернинское Тэги: View the discussion thread.