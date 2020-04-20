Весеннюю охоту на пернатую дичь отменили в Иркутской области из-за коронавируса

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на оперштабе по предупреждению распространения коронавируса отменили весеннюю охоту на пернатую дичь, сообщил на пресс-конференции 20 апреля временно замещающий должность начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания министерства лесного комплекса Иркутской области Павел Минченко.

Он пояснил, что в этом году сроки охоты на пернатую дичь были перенесены на более раннее время – до начала майских праздников и пожароопасного периода. Сезон наметили на 21-30 апреля, соответствующий документ подписали 14 апреля. Однако эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы.

– Это было коллегиальное решение. На пернатую дичь у нас в Иркутской области в среднем охотится около 10 тысяч человек, и при оформлении разрешений ожидался довольно большой наплыв посетителей в пунктах их выдачи. В условиях обстановки по коронавирусу это могло быть неблагоприятно, поэтому решили вообще отказаться от этого вида охоты, – пояснил Павел Минченко.

В перечень пернатой дичи, разрешенной к добыче на территории Иркутской области, входят селезни уток, самцы глухаря и тетерева, а также вальдшнеп и гусь. Ни одного разрешения на этот вид охоты в регионе так и не выдали. Допустима только добыча коренным малочисленным народам Севера для личного потребления, а также ученым в научных целях.

Таким образом, в настоящее время единственной разрешенной охотой в Иркутской области является добыча медведя.