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Экономика / Бизнес
12.12.2019

Выделение дополнительных средств на зарплату бюджетникам поддержал профильный комитет ЗС Приангарья

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области рекомендовал принять в окончательном чтении законопроект о региональном бюджете на предстоящий трехлетний период.

Как сообщает пресс-служба ЗС, вопрос обсуждался 12 декабря на заседании комитета под председательством Натальи Дикусаровой.

В рамках третьего чтения к проекту закона не поступило поправок.

По словам Натальи Дикусаровой, вместе с принятием законопроекта на сессии будет предложено принять традиционное постановление, где отразят объекты и направления, на которые необходимо выделить финансирование при корректировках бюджета. В новом постановлении предлагается уделить особенное внимание реализации национальных проектов. Наталья Дикусарова также предложила отразить в документе проблему кредиторской задолженности учреждений здравоохранения.

В окончательном чтении рекомендовано принять и проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», к которому также не поступило поправок в третьем чтении.

В первом чтении депутаты поддержали законопроект о внесении изменений в закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Параметры бюджета не изменятся, перераспределение средств произойдёт внутри целевых и ведомственных программ. В результате изменения дополнительные средства в размере 1 млрд рублей планируется распределить между муниципальными образованиями для выплаты в текущем году зарплаты работникам бюджетной сферы. Предполагается, что законопроект будет принят в окончательном чтении на ближайшей сессии областного парламента.

В первом чтении также одобрен проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», которым предлагается установить адресность при предоставлении льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество, в частности для региональных инвестиционных проектов и участников региональных специальных инвестиционных контрактов.

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