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Экономика / Бизнес
05.12.2019

Выделение субсидий предпринимателям, пострадавшим от паводка в Приангарье, будет продолжено в 2020 году

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с заместителем министра экономического развития РФ Вадимом Живулиным, который приехал в регион с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на повестке было несколько вопросов, среди которых помощь пострадавшим от летнего паводка предпринимателям, подведение предварительных итогов реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Иркутской области за 2019 год.

– Наша главная задача – сделать все максимально возможное для восстановления бизнесов на территориях затопления. Важно, чтобы бизнес развивался и функционировал, ведь от этого зависят и рабочие места, а значит уровень жизни населения. За счет средств областного бюджета пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии в размере 200 тысяч рублей каждому. Всего было одобрено 812 заявлений на эту выплату, 786 человек ее уже получили. Предприниматели подали и 359 заявок на получение субсидии в размере 1,5 млн рублей, первые выплаты уже начались. Предусмотрен и ряд других льгот, – отметил глава региона.

Вадим Живулин рекомендовал ускорить темпы выплат субсидий, а также продлить срок приема заявлений от предпринимателей для того, чтобы все смогли воспользоваться положенными льготами. В рамках визита замминистра совместно с представителями министерства экономического развитии региона и институтами развития провел видеоконференцию с предпринимателями и администрацией Тулуна и Тулунского района.

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