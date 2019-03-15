Виктор Кондрашов рассказал о достижениях Корпорации развития Иркутской области

Иркутская область, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация развития Иркутской области (КРИО) в 2018 году профинансировала шесть инвестиционных проектов на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на главу КРИО Виктора Кондрашова сообщает пресс-служба губернатора.

По его словам, самыми успешными проектами стали ферма по выращиванию шампиньонов в Шелеховском районе, завод по производству тест-полосок для измерения сахара в крови и глюкометров в Иркутске, строительство птицеводческого комплекса по выращиванию индейки в селе Савватеевка под Ангарском.

Напомним, КРИО с уставным капиталом 2 млрд рублей была создана в 2013 году для поддержки инвестиционных проектов на территории региона. По информации правительства Иркутской области, общая стоимость всех поддержанных Корпорацией развития проектов за всё время работы превысила 3,3 млрд рублей. Количество созданных и сохраненных рабочих мест составило 850. Также при поддержке КРИО в 2018 году в Иркутске официально заработал коворкинг «Точка Кипения». За год в нем прошло 650 открытых мероприятий, участие в которых приняли более 13,5 тысяч человек.

В качестве инструментов поддержки предпринимательства в регионе Корпорация развития использует заём, вхождение в уставной капитал, поручительство для получения банковской гарантии, лизинг и предоставление депозитов по сделкам. Это новая форма участия Корпорации в проектах, использование которой началось в 2018 году. Она позволяет КРИО более оперативно поддерживать инициаторов проектов и получать доходность, минимизируя свои риски.

Напомним, Минимущества Иркутской области назначило главой Корпорации развития региона (КРИО) экс-зампреда председателя областного правительства, депутата Заксобрания Иркутской области Виктора Кондрашова в январе 2019 года. Он сменил на этом посту Олега Севрюкова, который руководил КРИО с марта 2017 года. Олег Севрюков уволился по собственному желанию.

АО «Корпорация развития Иркутской области» является предприятием со 100% долей участия Иркутской области в уставном капитале. Депутаты ЗС неоднократно пытались выяснить, что происходит с Корпорацией развития Иркутской области. Работу КРИО парламентарии признавали неудовлетворительной, а саму организацию – неэффективной. В этом году КСП Иркутской области намерена проверить работу КРИО за 2018 год. При прошлой проверке аудиторы выявили нарушения федерального законодательства и пропавшую недвижимость.

Между тем, правительство Иркутской области планирует увеличить уставный капитал АО «Корпорация развития Иркутской области». Кроме того, организация ведёт переговоры с собственниками и кредиторами авиакомпании «ИрАэро» о выкупе у них контрольного пакета акций перевозчика.