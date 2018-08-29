ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
30.08.2018

Выпускников вузов и ссузов Иркутска приглашают на стажировку

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Центр занятости населения Иркутска приглашает выпускников образовательных учреждений профессионального образования пройти стажировку на предприятиях города. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Принять участие в стажировке могут выпускники учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования 2018 года, не имеющие опыта работы. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения представить паспорт или документ, его заменяющий, документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, индивидуальную программу реабилитации (для инвалида).

Сейчас в Центре занятости населения есть более 40 вакансий для стажировок. Наиболее распространенными являются такие профессии как бухгалтер, менеджер, программист.

КООРДИНАТЫ:

  • Адрес Центр занятости населения Иркутска: Иркутск, улица Маяковского,11.
  • Контактный телефон: 89500515670.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске