|Экономика / Бизнес
|30.08.2018
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Выпускников вузов и ссузов Иркутска приглашают на стажировку
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Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Центр занятости населения Иркутска приглашает выпускников образовательных учреждений профессионального образования пройти стажировку на предприятиях города. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.
Принять участие в стажировке могут выпускники учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования 2018 года, не имеющие опыта работы. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения представить паспорт или документ, его заменяющий, документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, индивидуальную программу реабилитации (для инвалида).
Сейчас в Центре занятости населения есть более 40 вакансий для стажировок. Наиболее распространенными являются такие профессии как бухгалтер, менеджер, программист.
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