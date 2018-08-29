Выпускников вузов и ссузов Иркутска приглашают на стажировку

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Центр занятости населения Иркутска приглашает выпускников образовательных учреждений профессионального образования пройти стажировку на предприятиях города. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

Принять участие в стажировке могут выпускники учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования 2018 года, не имеющие опыта работы. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения представить паспорт или документ, его заменяющий, документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, индивидуальную программу реабилитации (для инвалида).

Сейчас в Центре занятости населения есть более 40 вакансий для стажировок. Наиболее распространенными являются такие профессии как бухгалтер, менеджер, программист.

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Адрес Центр занятости населения Иркутска: Иркутск, улица Маяковского,11.

Контактный телефон: 89500515670.