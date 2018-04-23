Выставка, касающаяся лесопромышленного комплекса, пройдет в Хабаровске

Хабаровск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В конце мая, с 24 по 27 число, в Хабаровске пройдет двенадцатая выставка «Технодрев Дальний Восток». Это один такой проект, касающийся лесопромышленного комплекса, для Дальневосточного региона и Забайкальского края. Мероприятие носит статус международного, активно поддерживается минприроды Хабаровского края и охватывает все отраслевые составляющие: машины, оборудование и инструмент для лесхоза, лесозаготовки, деревообработки и мебельной индустрии, технологии.

Стоит отметить, что тенденция к экологичности окружающего предметного мира человека продолжает нарастать. Все востребованнее в связи с этим становятся дома и мебель из натурального дерева. Но ручной труд для добычи материала, изготовления как невыгоден, так и опасен. И поэтому фирмы используют в своей работе лесозаготовительную технику, например, харвестеры, форвардеры и лесовозы. Первые выполняют валку леса и первичную обработку ствола. Вторые осуществляют заготовку, сбор и перевозку кругляка до пункта назначения. Третьи перевозят древесину. Как отмечают специалисты лесной сферы, сейчас популярна модульная техника, которая видоизменяясь, имеет широкий функционал. Но не всегда компании могут позволить себе приобрести новую технику. Поэтому можно воспользоваться предложениями б/у вариантов.

Вернемся к выставке. В 2017 году в подобном мероприятии приняли участие более шестидесяти компаний из России и зарубежных стран. Российскую сторону представляли официальная и культурная столицы, Иваново, Иркутск, Хабаровск, Барнаул, Великие Луки и другие города. Из иностранных компаний были представители Финляндии, Германии, Японии, Эстонии, Австрии, Китайской Народной Республики и т.д. Выставку, состоявшуюся в прошлом году, посетили больше двух тысяч специалистов лесопромышленного комплекса разных отечественных территорий.

В рамках выставки «Технодрев Дальний Восток» 2018 года планируется насыщенная деловая программа, которая в настоящее время находится в стадии формирования.

В целом российская лесная промышленность имеет большое значение для экономики нашего государства. Это обусловлено такими факторами, как обширная сырьевая база, территориальная распространенность лесных ресурсов, широкое применение в разных отраслях экономики. ЛПК России является крупнейшим в мире, потому что на отечественных просторах сосредоточена четвертая часть запасов древесины в мире.