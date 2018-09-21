ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Экономика / Бизнес
21.09.2018

Выставка «Народные художественные промыслы России» организована на средства ООО «Газпром добыча Иркутск»

Казачинско-Ленский район, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района 12 сентября начала работу выставка «Народные художественные промыслы России из собрания Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева». Она организована на средства ООО «Газпром добыча Иркутск», сообщает пресс-служба компании.

На выставке представлено более 40 произведений. Это самые известные декоративные росписи: авторские подносы ведущих мастеров Жостовской фабрики декоративной росписи, а также лаковые шкатулки трёх крупных центров миниатюрной живописи – Федоскино, Палех и Мстёра.

Хорошим информационным дополнением к выставке стали развернутые аннотации об истории народных промыслов и документальные фильмы о создании художественных промыслов в России.

Выставка продлится в течение месяца. В рамках ее работы для жителей и гостей Казачинско-Ленского района будут проведены экскурсии, открытые уроки и творческие мастер-классы.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске