Выставка «Народные художественные промыслы России» организована на средства ООО «Газпром добыча Иркутск»

Казачинско-Ленский район, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района 12 сентября начала работу выставка «Народные художественные промыслы России из собрания Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева». Она организована на средства ООО «Газпром добыча Иркутск», сообщает пресс-служба компании.

На выставке представлено более 40 произведений. Это самые известные декоративные росписи: авторские подносы ведущих мастеров Жостовской фабрики декоративной росписи, а также лаковые шкатулки трёх крупных центров миниатюрной живописи – Федоскино, Палех и Мстёра.

Хорошим информационным дополнением к выставке стали развернутые аннотации об истории народных промыслов и документальные фильмы о создании художественных промыслов в России.

Выставка продлится в течение месяца. В рамках ее работы для жителей и гостей Казачинско-Ленского района будут проведены экскурсии, открытые уроки и творческие мастер-классы.