Виталий Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер РФ Виталий Мутко жестко раскритиковал уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова. Об этом сообщают «Вести.ру».

На совещании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области он отметил, что на бизнес-омбудсмена поступает много жалоб со стороны пострадавших от наводнения.

– Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он [мэр Тулуна Юрий Карих] не хочет этого делать. Но вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ [предпринимателей], – сказал Виталий Мутко.

Как отмечается, местные бизнесмены пожаловались вице-премьеру на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств.

– Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области. Началось наводнение, так сядьте здесь [в Тулуне]. Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр. Я-то с этого и начал, когда приехал. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям, – потребовал Виталий Мутко.

Напомним, накануне Иркутскую область посетил президент России Владимир Путин. Он оценил темпы ликвидации последствий наводнения в регионе. Также напомним, что Андрей Капитонов в середине июля был назначен региональным бизнес-омбудсменом. Ранее он занимал пост главы регионального МинЖКХ, а еще раньше под фамилией Козлов руководил Ангарским районом.