Виталий Шуба: в Иркутской области должны быть сохранены надбавки, введенные в советское время

Москва, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на очередном заседании рассмотрел вопрос об оценке дополнительных расходов регионов в связи с увеличением МРОТ и их компенсации за счет федерального бюджета. Участие в мероприятии приняли представители профильных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ.

Как отметил, комментируя итоги обсуждения, заместитель председателя комитета Виталий Шуба, один из наиболее важных аспектов этой темы для Иркутской области – учет дополнительных затрат, при расчете районных надбавок, введенных в советское время. Расходы на них составляют около 1,5 млрд рублей, после увеличения МРОТ с 1 января и 1 мая эта цифра может вырасти в полтора раза, сообщает пресс-служба сенатора.

Еще один вопрос – расхождение в расчетах необходимых средств между федеральными и региональными данными. Так, по информации министерства финансов Иркутской области, региону требуется около 4,5 млрд рублей. По расчетам федеральных органов власти эта сумма составляет около 2,5 млрд.

Также обсуждалась тема дифференциации заработной платы в бюджетной сфере. Как отметил Виталий Шуба, всякий труд почетен, но квалифицированные специалисты должны получать и более высокую зарплату.

Кроме бюджетной сферы, участники обсуждения подняли и вопрос поддержки малого бизнеса.

– Я выступил с предложением к правительству РФ рассмотреть возможность предоставления регионам права устанавливать льготы по специальным налоговым режимам (ЕНВД, УСН, ЕСХН, патент) без снижения объема дотаций субъектам из федерального бюджета, который напрямую зависит от размера налогового потенциала, – сообщил Виталий Шуба. – Это позволит сохранить конкурентоспособность малых предприятий, созданные ими рабочие места и налоговые поступления в бюджет.

По итогам рассмотрения комитет принял ряд рекомендаций. Правительству РФ предложено обеспечить в полном объеме компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов регионов с учетом решения Конституционного суда РФ и региональных надбавок, установленных в советский период.

Как уже сообщалось, к настоящему времени из бюджета РФ выделено два транша регионам – 20 и 16 млрд рублей. Иркутская область получила 715 млн рублей за счет первого транша, 1 млрд 95 млн – за счет второго.