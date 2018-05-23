Виза инвестора в Великобританию: что нужно знать о данном виде разрешения на въезд

Великобритания, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Между государствами существуют разноформатные визовые режимы. Они действуют и между Российской Федерацией и Великобританией. Один из видов виз – для инвесторов. Для того, чтобы получить такое разрешение, необходимо быть обладателем суммы в более чем 2 миллиона фунтов стерлингов и иметь готовность вложить их в экономику страны въезда на срок до пяти лет. Эти деньги должны быть свободны. Сначала с этой суммой можно приехать в королевство на 3 года и 4 месяца. Затем этот временной отрезок можно увеличить еще на 2 года.

В получении визы Tier 1 (Инвестор) клиенту может помочь компания Imperial & Legal: https://imperiallegal.uk/ru/immigration/tier-1-investor/. Обратившись сюда за услугой, клиент получит: консультацию, которая будет дана в соответствии с обстоятельствами соискателя визы, консультацию по перечню необходимого пакета документов. Затем будет осуществлена подготовка и подача иммиграционной заявки. Компания окажет помощь и в открытии инвестсчета в королевстве (это является непременным условием для оформления визы). Также специалисты будут оказывать сопровождение иммиграционного дела вплоть до получения клиентом паспорта Великобритании. Если виза данного типа оформляется, когда человек находится в стране, то ее выдают на трехлетний период.

Когда гражданин является обладателем визы инвестора, ему не обязательно знание государственного языка. Также инвестор может не подтверждать наличие у него средств на проживание. Предполагается, что хозяин такой суммы может и не задумываться о работе, поскольку является обеспеченным человеком.

Инвестор имеет право покидать пределы королевства, но общее количество дней должно быть не свыше 180.

Обладатель визы Tier 1 может претендовать на постоянное место жительства и даже на гражданство Великобритании. Для этого существуют условия, когда нужно сделать вложения на разные суммы в экономику страны и от этого зависят сроки получения желаемого статуса.

Инвестиции могут быть осуществлены разными способами. Например, приобретением бондов (облигаций), которые выпускаются правительством королевства. Можно инвестировать деньги в деятельность компаний, которые зарегистрированы на территории Великобритании. Еще один способ – стать владельцем пакета акций компаний, которые работают в стране.

Вложение средств инвестору необходимо сделать до конца трехмесячного срока после даты въезда в государство по данной визе.