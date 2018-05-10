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09.05.2018

Владимир Путин обратил внимание аграриев на китайский рынок свинины в связи с обострением отношений между КНР и США

Российская Федерация, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Российские СМИ продолжают анализировать акценты, звучащие в выступлениях первых лиц государства в связи с инаугурацией президента России и началом формирования правительства страны. Так, Владимир Путин заявил на выступлении в Государственной думе, что при продолжении торгового конфликта Китая и США у Москвы есть шанс завоевать китайский рынок свинины.

За этот рынок Россия уже давно борется, но пока безрезультатно. Владимир Путин выразил надежду, что "наши китайские друзья отреагируют". Если Китай и Америка "начнут тягаться", и КНР запретит свинину из Штатов, Россия окажется "тут как тут со своими хрюшками", обращают внимание столичные "Аргументы Недели".

Российский лидер отметил, что Россия должна бороться за место на мировом рынке. "Продвигая наши товары на международные рынки, мы делаем их глобально конкурентоспособными, а это значит, что мы поднимаем уровень своего собственного производства внутри страны", — сказал Владимир Путин.

США начали с Китаем торговую войну. В ответ Пекин ввёл свои ограничения на американские товары – первыми пострадали заокеанские продукты. Такое развитие событий даёт России шанс занять освобождающуюся нишу.

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