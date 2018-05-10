Владимир Путин обратил внимание аграриев на китайский рынок свинины в связи с обострением отношений между КНР и США

Российская Федерация, 9.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Российские СМИ продолжают анализировать акценты, звучащие в выступлениях первых лиц государства в связи с инаугурацией президента России и началом формирования правительства страны. Так, Владимир Путин заявил на выступлении в Государственной думе, что при продолжении торгового конфликта Китая и США у Москвы есть шанс завоевать китайский рынок свинины.

За этот рынок Россия уже давно борется, но пока безрезультатно. Владимир Путин выразил надежду, что "наши китайские друзья отреагируют". Если Китай и Америка "начнут тягаться", и КНР запретит свинину из Штатов, Россия окажется "тут как тут со своими хрюшками", обращают внимание столичные "Аргументы Недели" .

Российский лидер отметил, что Россия должна бороться за место на мировом рынке. "Продвигая наши товары на международные рынки, мы делаем их глобально конкурентоспособными, а это значит, что мы поднимаем уровень своего собственного производства внутри страны", — сказал Владимир Путин.

США начали с Китаем торговую войну. В ответ Пекин ввёл свои ограничения на американские товары – первыми пострадали заокеанские продукты. Такое развитие событий даёт России шанс занять освобождающуюся нишу.