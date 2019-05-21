Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин пообещал тщательно расследовать законность рубок леса в Иркутской области.

Напомним, проблема массовой вырубки лесов и масштабных природных пожаров в Иркутской области была поднята 16 мая на встрече региональных журналистов с президентом в рамках медиафорума ОНФ в Сочи.

Ранее неоднократно, начиная со своего выдвижения в качестве кандидата в губернаторы Иркутской области, решить проблемы незаконных рубок леса обещал Сергей Левченко. Однако результат пока получается прямо противоположный, хотя официально пресс-служба губернатора еще в прошлом году сообщала о том, что количество незаконных рубок в Иркутской области за девять месяцев 2018 года снизилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Но летом того же 2018 года вспыхнул скандал вокруг заказника Туколонь, где под видом санитарных рубок было вырублено 116 га реликтового леса, а ущерб составил 880 млн рублей. Напомним, незаконную вырубку обнаружила и приостановила Байкальская природоохранная прокуратура, в противном случае ущерб мог достичь и 2 млрд рублей.

По результатам прокурорской проверки СУ СКР по Иркутской области возбудило ряд уголовных дел, в том числе по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения и по части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Иркутской области» провели лесопатологическое обследование лесных участков заказника. По результатам были необоснованно назначены санитарно-оздоровительные мероприятия в виде сплошных санитарных рубок.

При этом рубки согласовали должностные лица службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, которые на момент начала разбирательства занимали руководящие посты в Минлеса региона. В частности, экс-глава службы Алексей Туги на момент возбуждения уголовных дел был замминистра. Позднее он был арестован по делу о Туколони.

Тем временем после согласования «сверху» сотрудники Казачинско-Ленского лесхоза с января по апрель 2018 года осуществили сплошную санитарную рубку на территории заказника.

Летом 2018 года разбирательство по этому делу продолжало набирать обороты. В начале сентября по обвинению в превышении должностных полномочий возбудили дело и против самого министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.

При этом в Байкальской природоохранной прокуратуре отмечают, что за последние годы объем санитарных вырубок в Иркутской области вырос в три раза. В реальности, по словам главы ведомства Сергея Зенкова, происходит коммерческая заготовка древесины под видом санитарных вырубок. При этом он отметил, что «санитарят лес с удовольствием только в Иркутской области», в других регионах таких масштабов нет.

– После проведения вырубок вместо здоровой древесины остается больная, не имеющая высокой стоимости, а ликвидный здоровый лес вырублен и продан, – говорит он.

Тем временем следом под «уголовку» по обвинению в служебном подлоге уже по другому делу, не имеющему отношения к Туколони, попал еще ряд должностных лиц Минлеса.

Затем прокуратура Иркутской области в Арбитражном суде оспорила ряд дополнительных соглашений регионального Минлеса и лесозаготовителей на увеличение объемов рубки леса на арендованных участках. При этом надзорное ведомство усомнилось в законности ряда самих договоров аренды.

Тем временем в деятельности находящихся в ведении Минлеса лесхозов прокуратура также все чаще выявляет серьезные нарушения – от незаконных рубок до неправомерных штрафов сотрудникам, чтобы вынудить их «прессовать» предпринимателей.

Так что значительная доля нарушений закона и нелегальных рубок в Иркутской области приходится как раз на счет ведомства, которое должно все это предотвращать. При этом Сергея Левченко не смущают уголовные дела против руководства ведомства и он не спешит его менять – вероятно, губернатора и так все устраивает.

Более того, даже официальное письмо главы Рослесхоза с требованием навести порядок в отрасли не повлияло на главу региона и его отношение к ситуации. Между тем в документе по итогам проведения выездной проверки однозначно говорится о необходимости устранить многочисленные нарушения в деятельности регионального Минлеса. Также отмечается низкая эффективность охраны лесов от пожаров и превышение темпов использования лесных ресурсов над скоростью лесовосстановления. Кроме того, в письме федерального ведомства также отмечаются незаконные изменения размеров арендной платы и площадей заготовки по допсоглашениям. Также отмечен и ряд других нарушений.

Владимиру Путину на Медиафоруме в Сочи показали сюжет одного из федеральных телеканалов о вырубке леса в заказнике «Туколонь».

После того как президент попросил прокомментировать тему, слово взяла журналист ангарской телекомпании Яна Попова.

– Из-за того что лес валят, у нас начались пожары. Бытует мнение, что таким образом пытаются скрыть вырубку. С 7 по 10 мая Иркутская область полыхала, люди выходили тушить сами, в домах был пепел. Проблема существует и нам страшно, что пожары перейдут на жилые дома, – сказала она.

Владимир Путин на это ответил, что незаконные вырубки и пожары могут быть связаны между собой, поскольку «самый простой способ воровства леса – поджечь отдельные участки». Однако, говорит он, это требует тщательного профессионального расследования, оно будет проведено.

Также президент подтвердил: в Иркутской области, действительно, с точки зрения, криминального лесопользования проблема стоит наиболее остро. Чтобы эта ситуация изменилась, нужно наводить порядок в лесной отрасли.

– Вот там и воровство ужасное, и нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениями. Сейчас формулируются изменения в соответствующее законодательство, – сказал он, попросив ОНФ не оставаться в стороне.

Жителям Иркутской области остается лишь надеяться, что теперь, когда глава государства берет вопрос под свой контроль, ситуация действительно изменится к лучшему, а надзорные и правоохранительные органы смогут строго ее регулировать вопреки нежеланию исполнительной власти региона.