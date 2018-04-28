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Экономика / Бизнес
30.04.2018

Владимиру Путину направлено предложение освободить от налога на недвижимость семьи с детьми

Российская Федерация, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Все семьи с детьми предлагают освободить от налога на недвижимость. Письмо с соответствующей инициативой глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила главе государства Владимиру Путину.

Поддержка семей с детьми является одной из мер преодоления демографического кризиса. Волынец просит рассмотреть "возможность освобождения семей с детьми от уплаты налога на недвижимость и земельные участки с расчетом одной единицы недвижимого имущества плюс одного земельного участка на семью".

Волынец объяснила, что учитывать количество нужно для минимизации рисков бюджета и чтобы недобросовестные россияне не избегали оплаты налогов, "переписывая" свою недвижимость на семьи с детьми, передают "Аргументы Недели".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат гражданам в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.

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