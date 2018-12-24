Власти Ангарска предлагают увеличить отчисления по НДФЛ в местные бюджеты

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Ангарска предлагают увеличить единые нормативы отчислений доходов в местные бюджеты Иркутской области и установить 31,5% налога на доходы физических лиц применительно к городским округам. Это дополнительно пять процентных пунктов к действующим нормативам.

Такое предложение 24 декабря в рамках заседания Совета Законодательного собрания региона по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований озвучил председатель думы Ангарска Александр Городской. Кроме того, он предложил установить 50% от налога, взимаемого в связи с упрощенной системы налогообложения. Это дополнительно 20 процентных пунктов к действующим нормативам.

– Такое решение в дальнейшем позволит муниципалитетам исполнять свои полномочия, а на уровне региона обеспечит безусловную реализацию бюджетной политики, – пояснил председатель городской думы.

Предлагается также обратиться к федеральному законодателю с просьбой ограничить обратную силу закона о кадастровой стоимости земель одним годом, в котором она была успешно оспорена.

– С 1 января 2019 года вступают в силу очередные изменения Налогового кодекса. Планируется перерасчет платежей с начала применения оспоренной кадастровой стоимости, а не с момента подачи заявления: с 2014 года – как максимум, за последние три года – как минимум, – отметил Александр Городской.

По его словам, оспаривание кадастровой стоимости ежегодно приводит к выпадающим доходам. Только за последние три года в Ангарске принято 234 положительных решения в части уменьшения кадастровой стоимости земель до размера рыночной стоимости. Средний размер снижения составил более 70%, среднегодовые потери местного бюджета оцениваются более чем в 100 миллионов рублей.