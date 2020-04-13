Власти Иркутска предлагают освободить предпринимателей от платы за вывоз мусора в период изоляции

Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В администрации Иркутска состоялась встреча вице-мэра, временно исполняющего полномочия главы администрации города Руслана Болотова с представителями бизнес-сообщества.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в совещании приняли участие председатель ИРО «ОПОРА РОССИИ» Александр Чалбышев, депутат думы Иркутска по избирательному округу № 31 Максим Девочкин, председатель Общественной палаты города Иркутска Юрий Коренев, генеральные директора и учредители коммерческих организаций.

Представители бизнес-сообщества озвучили предложения по поддержке малого и среднего бизнеса в Иркутске. Так, поступило предложение расширить список организаций, которые могут претендовать на муниципальную субсидию по частичной оплате арендных платежей. А также рассмотреть возможность выделения единоразовой субсидии по уплаченным налогам. Предложено было и снизить требования к обеспечению госконтрактов.

– В своем обращении накануне президент России Владимир Путин особо отметил необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, который сейчас оказался в непростых условиях. Меры разрабатывают на уровне федерального и регионального правительства. Но и муниципалитет не должен оставаться в стороне. В Иркутске уже принято решение об отсрочке платежей за арендуемые муниципальные помещения. Совместно выработаем позиции, которые позволят максимально поддержать бизнес в нашем городе, – подчеркнул Руслан Болотов.

Также Руслан Болотов обратится к врио губернатора региона Игорю Кобзеву с предложением предпринимателей освободить их от уплаты за вывоз ТКО на период режима самоизоляции.

Для детальной проработки данных вопросов создана рабочая группа, в которую вошли специалисты администрации Иркутска, депутаты думы Иркутска, представители Общественной палаты города. В рамках работы группы будут рассмотрены предложения и выработаны решения по поддержке малого и среднего бизнеса.