Власти Приангарья и Республики Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве

Иркутская область, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Иркутской области и правительством Республики Хакасия подписали губернатор Приангарья Сергей Левченко и председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов.
Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума-2019. Стороны будут сотрудничать в области промышленности, транспорта, строительной, архитектурной и жилищно-коммунальной сферах деятельности, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Взаимодействие планируют осуществлять в вопросах ресурсосбережения и энергосбережения, развития информационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уменьшения затрат на строительство с учетом необходимости экономической и долговременной эксплуатации зданий и сооружений.
Также планируется обмен опытом в организации транспортного обслуживания населения в пригородном железнодорожном сообщении, по реализации региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам, касающимся защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов.
- Мы будем сотрудничать в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта. Будем обмениваться информацией и опытом в решении вопросов социальной защиты населения и трудовых отношений. Нам есть, что рассказать коллегам, в том числе в части введения дополнительных мер социальной поддержки населения. Только в этом году мы уже ввели более 10 дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, среди них: присвоение нового Почетного звания «Ветеран труда Иркутской области, предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий и семьям погибших в связи с 30-летием со дня вывода войск из Афганистана, ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов со злокачественными образованиями, болезнями крови, ДЦП. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере одной тысячи рублей получают «труженики тыла». Введена единовременная денежная выплата к юбилейным датам для граждан, достигших девяноста, девяноста пяти, ста и более лет и другие, - отметил Сергей Левченко.
Иркутская область, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Иркутской области и правительством Республики Хакасия подписали губернатор Приангарья Сергей Левченко и председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов.
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