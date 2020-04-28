Власти рассматривают возможность организации в Иркутске садоводческих ярмарок

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска считает возможным организовать в Иркутске ярмарки по продаже саженцев и рассады для садоводов. Сейчас этот вопрос обсуждается с областными властями, так как существующий указ губернатора, регламентирующий виды разрешенной деятельности в режиме повышенной готовности, проведения ярмарок не допускает.

Об этом 28 апреля на заседании депутатского штаба при Законодательном собрании Иркутской области сообщил заместитель мэра Иркутска Виталий Барышников. Он отметил, что этот вопрос, как и проблема организации садоводческих маршрутов, обсуждается на ряде совещаний в правительстве региона. В свою очередь городские власти считают возможной организацию уличной торговли саженцами и рассадой при условии увеличения дистанции между торговыми местами. При этом проблемы большого скопления народа в этих местах не должно возникнуть, поскольку и в обычное время там нет очередей.

Что касается садоводческих маршрутов, то сейчас обсуждается возможность увеличения количества автобусов, которые будут по ним следовать. Предполагается, что люди сейчас должны в них перемещаться только на сидячих местах, от перевозки пассажиров стоя нужно отказаться, чтобы избежать повышенного риска заражения.