Во многих отраслях находят сейчас применение технические газы

Российская Федерация, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Медицина, сельское хозяйство, химическая и пищевая промышленность, строительный сегмент, металлургическая отрасль, индустрия развлечений - все данные сферы сейчас активно развиваются. И во всех этих областях нашли свое применение технические газы. Эти химвещества, используемые как для промышленных, так и для бытовых нужд, получают искусственным путем. Есть среди техгазов самые распространенные и всем известные. Например, кислород, азот, гелий, аргон и другие.

Возьмем аргон. Используют газ в медицинской сфере, также и в пищепроме. А наибольшее распространение аргон получил в выпуске стеклопакетов. Что касается этого процесса, то именно аргоном специалисты заполняют межстекольное пространство. Кроме того, техгаз аргон участвует в создании ламп накаливания. Газы для дальнейшего использования необходимо "упаковать" и транспортировать. В случае с рассматриваемым химвеществом для этого применяют аргоновые баллоны. В них можно перевести в пункт назначения газ и затем хранить его. Баллоны могут быть новые и переаттестованные. Естественно, что у первых предлагаемая цена выше.

Теперь немного информации про кислород. Этот газ самый применяемый в медицинской сфере. Также он необходим в металлургической и химпромышленности. Еще кислород нужен пищевикам. С использованием кислорода иногда происходит процесс резки или наоборот сварки металлов. "Участвует" техгаз и в создании топлива для ракет.

Самый популярный из вышеперечисленных техгазов - пропан. В быту он используется на кухнях. Пропан может применяться в отоплении, выпуске топлива для автомобилей и при сварочных процессах.

Техгаз азот наиболее используем в заморозке. Азотом "начиняют" шасси воздушных судов. Такое качество, как легковоспламеняемость, дало азоту применение в нефтепереработке, чтобы очищать трубы.

В медицине и при проведении сварочных работ используется углекислый газ. Широкое распространение этот техгаз получил в музыкальной индустрии. На основе данного вещества изготавливают всем известный "сухой лед", который служит украшением любого концерта или шоу. С помощью "сухого льда" создается на сцене дымовая завеса.

Еще один хорошо знакомый газ (его еще называют веселящим) - гелий. Он применяется как анестезия в медицинской сфере. Любимые детьми и взрослыми красивые воздушные шары для эффекта "парения" надуваются именно гелием.