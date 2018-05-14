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Экономика / Бизнес
15.05.2018

Во всех лесничествах Приангарья открыт пожароопасный сезон

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Приказами министра лесного комплекса Сергея Шеверды в северных лесничествах Иркутской области, где ранее по погодным условиям не было угрозы возникновения лесных пожаров, открыт пожароопасный сезон.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлеса, 11 мая сезон стартовал в Нижнеилимском лесничестве, 14 мая в Бодайбинском, Катангском и Мамском лесничествах. Последними пожароопасный сезон открыли сегодня, 15 мая, Илимское, Казачинско-Ленское, Киренское, Северное и Усть-Кутское лесничества.

– Приказ об открытии пожароопасного сезона обязывает территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области привести в полную готовность все силы и средства пожаротушения, а также организовать работу дежурных диспетчеров в лесничествах, – сообщил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков.

Напомним, в 24-х южных лесничествах пожароопасный сезон был открыт с 24 апреля 2018 года. В Бирюсинском, Жигаловском, Усть-Удинском и Чунском лесничествах открытие сезона было объявлено на три дня позднее, 27 апреля.

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