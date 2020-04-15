|Экономика / Бизнес
|16.04.2020
|
|
Волонтеры акции помощи #МыВместе установили «Тележки добра» в «Слатах»
|
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В 14 супермаркетах «Слата» в Иркутске установили «Тележки добра», в которых жители могут оставить любые продукты длительного хранения в цельной фабричной упаковке, кроме непродовольственных товаров. Товары могут быть приобретены как в самом супермаркете, так и в иных магазинах. Об этом сообщает пресс-служба сети.
– Для всех нас сейчас непростое время, но есть категория людей, которые особо остро нуждаются в нашей поддержке и помощи в силу возраста и здоровья. Совместно с региональным штабом акции #МыВместе организован сбор продуктовых наборов. Покупатели-благотворители могут пожертвовать продукты, положив их в «тележки добра». Эту помощь волонтеры акции #МыВместе скомплектуют и доставят нуждающимся в соответствии с заявками системы ОНФ.Помощь, – рассказала руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова.
Акция стартовала 15 апреля, сбор осуществляется в 14 супермаркетах, расположенных во всех районах города. «Тележки добра» установлены по адресам:
Все продукты, оставленные в «тележках добра», волонтеры акции #МыВместе оперативно передадут нуждающимся.