ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Экономика / Бизнес
16.04.2020

Волонтеры акции помощи #МыВместе установили «Тележки добра» в «Слатах»

Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В 14 супермаркетах «Слата» в Иркутске установили «Тележки добра», в которых жители могут оставить любые продукты длительного хранения в цельной фабричной упаковке, кроме непродовольственных товаров. Товары могут быть приобретены как в самом супермаркете, так и в иных магазинах. Об этом сообщает пресс-служба сети.

– Для всех нас сейчас непростое время, но есть категория людей, которые особо остро нуждаются в нашей поддержке и помощи в силу возраста и здоровья. Совместно с региональным штабом акции #МыВместе организован сбор продуктовых наборов. Покупатели-благотворители могут пожертвовать продукты, положив их в «тележки добра». Эту помощь волонтеры акции #МыВместе скомплектуют и доставят нуждающимся в соответствии с заявками системы ОНФ.Помощь, – рассказала руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова.

Акция стартовала 15 апреля, сбор осуществляется в 14 супермаркетах, расположенных во всех районах города. «Тележки добра» установлены по адресам:

  • ул. Академическая, 31
  • ул. Байкальская, 250/1
  • мкр. Юбилейный, 19/1
  • ул. Ржанова, 164
  • ул. Ярославского, 264
  • ул. Розы Люксембург, 217 А
  • ул. К. Маркса, 21
  • ул. Рабочего Штаба, 46
  • мкр. Первомайский, 54
  • б. Рябикова, 20 Б
  • Байкальский тракт, 11 км, пос. Молодёжный, ул. Кузнецовой, 14
  • ул. Советская, 176 Б
  • ул. Депутатская, 84/1
  • ул. Трилиссера, 80

Все продукты, оставленные в «тележках добра», волонтеры акции #МыВместе оперативно передадут нуждающимся.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Волонтеры акции помощи #МыВместе установили «Тележки добра» в «Слатах»16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В 14 супермаркетах «Слата» в Иркутске установили «Тележки добра», в которых жители могут оставить любые продукты длительного хранения в цельной фабричной упаковке, кроме непродовольственных товаров. Товары могут быть приобретены как в самом супермаркете, так и в иных магазинах. Об этом сообщает пресс-служба сети.
Александр Якубовский направил запросы в ЦБ и правительство с просьбой утвердить единый перечень требований к заёмщику16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Член рабочей группы правозащитного центра партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Якубовский заявил о том, что Сбербанк выдает беспроцентные кредиты на выплату МРОТ только тем субъектам малого и среднего бизнеса, которые являются зарплатными клиентами банка. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Жизнь после коронавируса: что будет с экономикой, политикой и жизненными практиками иркутян? 16.04.2020
2020-04-16-04-08-33
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - После пандемии коронавируса мир не будет прежним, обещают нам свидетели «нового апокалипсиса». COVID-19, поражающий в большей степени благополучные страны, продолжает свое победное шествие по планете, обрушивая национальные экономики и порождая волну паники и страха среди населения.
Лесопилка в Усольском районе не уплатила больше 1 миллиона рублей налогов16.04.2020
Усольский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Лесопилка в Усольском районе не уплатила больше 1 миллиона рублей налогов. Задолженность ликвидирована после вмешательства судебных приставов.
Фермера в Ольхонском районе подозревают в нарушении требований ветеринарного законодательства16.04.2020
Ольхонский район, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Ветеринарная служба Иркутской области сообщает о падеже сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве Куретского муниципального образования Ольхонского района. Об этом информирует пресс-служба главы региона.
Сбербанк запустил челлендж #cберегиблизких16.04.2020
Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил челлендж #cберегиблизких, суть которого - призвать сделать так, чтобы у старшего поколения не было необходимости выходить из дома в текущей ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В Иркутске при проверке торговых точек выявили 140 нарушений15.04.2020
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 апреля прошли массовые проверки торговых объектов. Проверено более 60 торговых центров, 2300 торговых точек, предприятий, организаций и учреждений.
Сергей Тен: предприятия смогут брать займы для выплаты зарплаты под государственные гарантии15.04.2020
2020-04-15-09-25-17
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пленарной неделе в Государственной Думе РФ рассмотрели ряд важных для граждан, бизнеса и государства инициатив. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.
Девять районов Иркутской области приступили к весенним полевым работам15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Девять районов Иркутской области приступили к весенним полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на и.о. министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.
ФРП одобрил инвестпроекты «Фармасинтеза» по производству в Приангарье лекарства от коронавируса15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Два региональных инвестиционных проекта «Фармасинтеза» по производству нового лекарственного препарата для лечения коронавирусной инфекции одобрены для финансирования Фондом развития промышленности России.
УФНС Приангарья информирует о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках минимизации рисков бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции постановлением правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 приняты меры поддержки бизнеса, занятого в пострадавших отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Об этом информирует пресс-служба УФНС по Иркутской области.
Россельхознадзор: экспорт древесины из Приангарья за рубеж в январе-марте 2020 года снизился в 1,4 раза15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Экспорт древесины из Иркутской области в иностранные государства в первом квартале 2020 года в виде пиломатериалов снизился на 25%, а в виде круглого леса – на 62%. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, продающих социально-значимые товары и услуги в интернете15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о снижении ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через Сеть с 15 апреля 2020 года.
Сбербанк запускает платформу антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк объединил на одной платформе лучших бизнес-наставников российского рынка и запустил SberUnity, проект антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса.
Дополнительно 100 миллионов рублей выделят в Приангарье на охрану лесов от пожаров15.04.2020
-100-
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил о решении выделить дополнительные средства в размере 100 млн рублей для обеспечения охраны лесов от пожаров. Эти деньги пойдут на авиалесоохрану отдаленных северных территорий.
Ставка налога на имущество для владельцев торгово-офисной недвижимости снижена в Иркутской области15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания региона 15 апреля единогласно принят в первом чтении закон, предусматривающий снижение ставки по налогу на имущество для административно-деловых, офисных и торговых центров с 0,75% до 0,5% с 1 января 2020 года.
Сервис DocDoc организовал тестирование на коронавирус для компаний экосистемы Сбербанка и их партнеров15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) начинает тестирование на коронавирус COVID-19 для сотрудников и партнеров компаний экосистемы Сбербанка, не ушедших в режим самоизоляции.
Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом. Это позволяет клиентам банка проводить сделки по приобретению жилья с использованием заемных средств даже в условиях всеобщей самоизоляции.
«Иркутская энергосбытовая компания» развивает дистанционные способы обслуживания клиентов14.04.2020
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» подвела итоги обслуживания клиентов за год.
«Сбербанк страхование» запустил страховку с анализами на COVID-1914.04.2020
Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» запустила новый продукт «Сбереги себя», предусматривающий страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19.
Лесные «зоны контроля» в Иркутской области сократили в 3,5 раза14.04.2020
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области площадь «зон контроля» (леса, которые не тушат из-за экономической нецелесообразности) сократили с 32 млн до 9 млн га. Об этом 14 апреля на пресс-конференции рассказал и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.
Охрана лесов в Иркутской области недофинансирована из федеральной казны на 1,5 миллиарда рублей14.04.2020
-15-
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на охрану лесов от пожаров не хватает ещё 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом 14 апреля на пресс-конференции рассказал и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.
В Иркутской области из-за коронавируса могут отменить весеннюю охоту14.04.2020
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сроки весенней охоты в Иркутской области сократили с 21 по 30 апреля. Есть вероятность и того, что её отменят вообще. Об этом 14 апреля на пресс-конференции рассказал и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.
Почти 40 тысяч человек работают в Иркутской области дистанционно14.04.2020
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 30,9 тысячи человек работают в Иркутской области дистанционно. Такие данные приводит министерство труда и занятости Иркутской области.
Власти Иркутска предлагают освободить предпринимателей от платы за вывоз мусора в период изоляции14.04.2020
Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В администрации Иркутска состоялась встреча вице-мэра, временно исполняющего полномочия главы администрации города Руслана Болотова с представителями бизнес-сообщества.
В Иркутскую область поступило 900 тысяч медицинских масок14.04.2020
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область доставлено 900 тысяч медицинских масок. Партия средств защиты прибыла в регион 13 апреля из Китая. Помимо масок в нее вошли более 10 тысяч медицинских респираторов.
«Сбербанк страхование» застраховала онлайн 185 тысяч физлиц в первом квартале 2020 года14.04.2020
Москва, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Клиенты дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование» заключили дистанционно около 185 тысяч договоров страхования по основным продуктам компании для физических лиц в первом квартале 2020 года.
В Иркутской области вновь открылись парикмахерские14.04.2020
2020-04-14-03-13-50
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Парикмахерским и салонам красоты в Иркутской области, расположенным вне торговых центров, разрешили возобновить работу с 14 апреля.
«Сбербанк страхование» застрахует имущество ТГК-14 на 28,7 млрд рублей13.04.2020
Бурятия, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» второй год подряд победила в конкурсе на право страхования имущества ТГК-14, ведущего производителя и поставщика электрической и тепловой энергии на территории Забайкальского края и республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба банка.
ТПП Восточной Сибири выдает бизнесу заключения о форс-мажоре13.04.2020
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири приступила к выдаче первых заключений о форс-мажоре. Об этом рассказал президент ТПП ВС Алексей Соболь, сообщает пресс-служба организации.
В Иркутской области планируют разрешить работать парикмахерским13.04.2020
2020-04-13-07-30-11
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 13 апреля подписан документ о расширении перечня работающих организаций в период режима самоизоляции, введённого для пресечения распространения коронавируса. В него добавили парикмахерские и иные организации указанного профиля, сообщила на своей странице в соцсети «Фейсбук» депутат Заксобрания Иркутской области Наталья Дикусарова.
Депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов: банки не идут навстречу по «кредитным каникулам»13.04.2020
2020-04-13-04-38-46
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За неделю работы по обращениям, связанным со сложностями из-за распространения коронавирусной инфекции, к депутату Госдумы от Иркутской области Михаилу Щапову задали свои вопросы больше сотни человек. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Сбербанк отметил рост спроса на дистанционную активацию дебетовых карт12.04.2020
Москва, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк, на фоне режима самоизоляции, отмечает рост спроса на дистанционные сервисы. Одним из них является возможность дистанционно активировать дебетовую карту в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, которая позволяет начать совершать платежи и покупки до получения «пластика».
«КОРУС Консалтинг СНГ» запускает бесплатный ЭДО для клиентов Сбербанка12.04.2020
Москва, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В условиях удаленной работы «КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) и Сбербанк бесплатно предоставят сервис электронного документооборота (ЭДО) и сдачи отчетности в государственные органы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся корпоративными клиентами Сбербанка.
«Сбербанк страхование» продлевает страховки россиянам, которые не могут вернуться в Россию из-за коронавируса12.04.2020
Москва, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» дала возможность клиентам, которые не могут вернуться в Россию по причине закрытия границ из-за распространения коронавирусной инфекции, продлить страховые полисы в стране пребывания.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске