Волонтеры акции помощи #МыВместе установили «Тележки добра» в «Слатах»

Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В 14 супермаркетах «Слата» в Иркутске установили «Тележки добра», в которых жители могут оставить любые продукты длительного хранения в цельной фабричной упаковке, кроме непродовольственных товаров. Товары могут быть приобретены как в самом супермаркете, так и в иных магазинах. Об этом сообщает пресс-служба сети.

– Для всех нас сейчас непростое время, но есть категория людей, которые особо остро нуждаются в нашей поддержке и помощи в силу возраста и здоровья. Совместно с региональным штабом акции #МыВместе организован сбор продуктовых наборов. Покупатели-благотворители могут пожертвовать продукты, положив их в «тележки добра». Эту помощь волонтеры акции #МыВместе скомплектуют и доставят нуждающимся в соответствии с заявками системы ОНФ.Помощь, – рассказала руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова.

Акция стартовала 15 апреля, сбор осуществляется в 14 супермаркетах, расположенных во всех районах города. «Тележки добра» установлены по адресам:

ул. Академическая, 31

ул. Байкальская, 250/1

мкр. Юбилейный, 19/1

ул. Ржанова, 164

ул. Ярославского, 264

ул. Розы Люксембург, 217 А

ул. К. Маркса, 21

ул. Рабочего Штаба, 46

мкр. Первомайский, 54

б. Рябикова, 20 Б

Байкальский тракт, 11 км, пос. Молодёжный, ул. Кузнецовой, 14

ул. Советская, 176 Б

ул. Депутатская, 84/1

ул. Трилиссера, 80

Все продукты, оставленные в «тележках добра», волонтеры акции #МыВместе оперативно передадут нуждающимся.