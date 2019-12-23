Вопросы поддержки сельского хозяйства и лекарственного обеспечения обсудили на заседании Общественного совета при ЗС Приангарья

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание Общественного совета при Законодательном собрании Иркутской области под председательством президента Союза «Торгово-промышленная палата Восточной-Сибири» Алексея Соболя прошло в областном парламенте. Как сообщает пресс-служба ЗС, первый заместитель министра сельского хозяйства Наталья Жилкина доложила членам совета информацию о реализации государственной программы области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы. Объём финансирования программы в 2019 году составил более семи миллиардов рублей. На компенсацию владельцам личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозорганизаций, пострадавших при наводнении летом 2019 года, из федерального бюджета получено 511,3 млн рублей. Большая часть средств уже доведена до получателей. Участники заседания приняли информацию к сведению, рекомендовав региональному Минсельхозу продолжать реализацию программы, уделяя особое внимание обновлению машинотранспортного парка аграриев. О лекарственном обеспечении жителей Иркутской области рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая. Она напомнила, что обеспечение лекарствами регулируется тремя основными законами, финансирование по которым производится из федерального, регионального бюджетов, а также в рамках программы высокозатратных нозологий – на условиях софинансирования. С 31 декабря 2018 года по этой программе было увеличено количество нозологий с 7 до 12. Также дополнительно утвержден перечень медицинских изделий: теперь для пациентов за государственный счет приобретаются инсулиновые иглы, тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови, шприц ручки, наборы к инсулиновой помпе. По словам Елены Голенецкой, приобретение этих товаров было большой проблемой для пациентов, сейчас этот вопрос полностью отрегулирован. Кроме того, расширен перечень лекарственных препаратов еще на 27 международных наименований. На сегодняшний день в области зарегистрировано 73,6 тысячи льготополучателей по федеральному закону и 66,2 тысячи человек получают льготы за счет регионального бюджета. Для региональных льготополучателей на начало года в перечень включено 287 наименований лекарственных препаратов, в 2020 он будет расширен до 319. Голенецкая поблагодарила депутатов Заксобрания за постоянную работу над финансированием этих расходов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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