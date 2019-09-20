Возможности лизинга для лесной отрасли на SibWoodExpo-2019 представил Байкальский банк Сбербанка

Братск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка принял участие в 26-й международной выставке оборудования, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности и деревянного домостроения SibWoodExpo-2019.

Как сообщает пресс-служба банка, отраслевая площадка для обсуждения широкого круга проблем – от лесовосстановления до его переработки и утилизации отходов – стала местом встречи представителей отраслевого бизнеса, науки, региональных органов власти, установления деловых контактов.

В течение трех дней центр лесной промышленности Иркутской области – Братск – принимал гостей и участников SibWoodExpo. Место проведения выставки было выбрано не случайно, именно в Братске и близлежащих городах сейчас сосредоточены самые крупные лесозаготовительные предприятия региона. Выставка является хорошей возможностью для демонстрации их возможностей, знакомства с современной производственной базой и техникой, для обсуждения актуальных вопросов, получения новых знаний и технологий лесопереработки. В программе выставки состоялся также четвертый областной лесной форум.

Сбербанк и компания Сберлизинг на выставке-форуме были представлены консультационным пунктом. Клиентские менеджеры в течение трех дней работы делового форума вели консультации по наиболее актуальным финансовым «продуктам» Сбербанка. Особый интерес для участников выставки представляли предложения по приобретению оборудования, необходимого для производства и лесопереработки, через лизинг.

– Представителям лесной отрасли, строительной индустрии была интересна информация о возможности финансирования новых проектов и реализации сделок именно с помощью Сбербанка. Это направление, как мера поддержки бизнеса, сейчас активно развивается. В качестве примера одного из таких решений сегодня можно назвать проект по финансированию затрат на приобретение оборудования для производства биотоплива – пеллет компании ООО «ПИК БИО», реализуемого совместно с Фондом развития промышленности Российской Федерации, – отметил заместитель управляющего Братским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк Сергей Слиган.

Как работают механизмы предоставления гарантий, лизинга и других технологий в обслуживании клиента, Сергей Слиган рассказал за круглым столом «О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Площадка была организована Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и была посвящена вопросам помощи и содействия бизнесу, Сбербанк здесь представил свои возможности в партнерстве с Фондом развития промышленности.

– Участие в таких событиях, как SibWoodExpo-2019, всегда имеет долгоиграющий резонанс. Для банка это хорошая возможность быть в одном информационном потоке с потенциальными клиентами, возможность своевременно сообщить им о предложениях и продуктах, способных быть максимально-полезными, – сказала управляющий Братским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк Елена Орбидан.