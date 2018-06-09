ВСЖД объявила о наборе дополнительных проводников на летний период

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционно для обслуживания в летний сезон пассажирских вагонов поездов дальнего следования Восточно-Сибирский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» объявил о наборе 700 дополнительных проводников.

В пресс-службе ВСЖД напоминают, что в сезон летних отпусков назначено 13 поездов формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК», в том числе четыре «южных», доставляющих пассажиров на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа. В летние месяцы ВСЖД планирует перевезти в дальнем сообщении 880 тысяч человек.

Подробную информацию о вакансиях можно получить:

– в Иркутске по тел.: 8 (3952) 63-20-24, 8 (3952) 63-60-28, 8 (3952) 63-20-39 или в отделе кадров пассажирского вагонного депо Иркутск по адресу: Иркутск, ул. Челнокова, 1;

– в Улан-Удэ по тел.: 8 (3012) 28-35-02 или в отделе кадров Улан-Удэнского резерва проводников пассажирских вагонов по адресу: Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года;

– в Северобайкальске по тел.: 8 (30130) 32-019, 8 (30130) 32-604, 8 (30130) 32-009 или в отделе кадров Вагонного участка Северобайкальск по адресу: Северобайкальск, ул. Промышленная,10.