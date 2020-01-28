ВСЖД в 2019 году перечислила свыше 22 миллиардов рублей налогов и страховых взносов

Иркутская область, Бурятия, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Структурные подразделения РЖД и дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь-декабрь 2019 года перечислили в консолидированный бюджет РФ более 22,5 млрд рублей налогов и взносов.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, эта сумма на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 18,4 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет республики Бурятия перечислено более 3,2 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – более 428 млн рублей;

в бюджет республики Саха (Якутия) – 7,3 млн рублей.