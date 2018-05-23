ВСЖД за январь-апрель 2018 года выплатила в бюджет Приангарья более 2,7 миллиарда рублей

Иркутская область, Бурятия, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь-апрель 2018 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации свыше 3,9 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 2,7 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет республики Бурятия перечислено более 1,1 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – более 53,5 млн рублей;

в бюджет республики Саха (Якутия) – около 2,4 млн рублей.