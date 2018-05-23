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Экономика / Бизнес
|23.05.2018
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ВСЖД за январь-апрель 2018 года выплатила в бюджет Приангарья более 2,7 миллиарда рублей
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Иркутская область, Бурятия, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь-апрель 2018 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации свыше 3,9 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 2,7 млрд рублей.
По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:
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