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Экономика / Бизнес
01.09.2018

ВСЖД за январь-июль 2018 года перечислила в казну Приангарья 4,6 миллиарда рублей

Иркутская область, Бурятия, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирская железная дорога за семь месяцев 2018 года выплатила более 6,6 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в казну региона поступило около 4,6 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

  • в бюджет республики Бурятия перечислено более 1,8 млрд рублей;
  • в бюджет Забайкальского края – более 105,3 млн рублей;
  • в бюджет республики Саха (Якутия) – более 4,3 млн рублей.

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