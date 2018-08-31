ВСЖД за январь-июль 2018 года перечислила в казну Приангарья 4,6 миллиарда рублей

Иркутская область, Бурятия, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирская железная дорога за семь месяцев 2018 года выплатила более 6,6 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в казну региона поступило около 4,6 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет республики Бурятия перечислено более 1,8 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – более 105,3 млн рублей;

в бюджет республики Саха (Якутия) – более 4,3 млн рублей.