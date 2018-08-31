|Экономика / Бизнес
|01.09.2018
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ВСЖД за январь-июль 2018 года перечислила в казну Приангарья 4,6 миллиарда рублей
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Иркутская область, Бурятия, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирская железная дорога за семь месяцев 2018 года выплатила более 6,6 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ.
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в казну региона поступило около 4,6 млрд рублей.
По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:
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