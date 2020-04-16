ВТБ оперативно отреагировал на просьбу депутата Александра Якубовского о «кредитных каникулах»

Москва, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ВТБ оперативно отреагировал на просьбу депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского расширить список предпринимателей, которые могут получить кредит на выплату зарплат. Банк отменил требование по обязательному наличию зарплатного проекта для получения льготного займа на выплату зарплат, сообщает пресс-служба парламентария.

Таким образом финансовое учреждение расширило список предпринимателей, которые могут получить льготные кредиты. Более того срок кредитования по программе увеличен с 6 до 12 месяцев.

Заявку на льготный кредит могут подать предприниматели, которые работают в одной из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Численность компании не должна быть больше 100 человек, а годовая выручка не должна превышать 800 млн рублей.

Напомним, депутат Государственной думы Александр Якубовский обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой сформировать единый перечень требований к получателям беспроцентных кредитов на выплату МРОТ.

– Мне приходит множество сообщений от предпринимателей о том, что банки отказывают в выдаче льготных займов, аргументируя тем, что зарплатный проект в другом финансовом учреждении. Предоставление кредитов на выплату зарплаты с нулевой процентной ставкой - это исполнение прямого поручения Президента, озвученного им во время обращения к гражданам. Здесь мы видим полный рассинхрон, – прокомментировал Александр Якубовский.

Также парламентарий написал обращение президенту Сбербанка Герману Грефу с просьбой изменить правила выдачи беспроцентных займов. Чтобы претендовать на них могли все субъекты МСП.

– Приведу только один пример. К 10 апреля в Сбербанк было подано заявок на сумму 6 млрд рублей, а одобрено лишь на 7,6 млн рублей. Получается, что крупнейшая кредитная организация в России, 50% акций которой принадлежит правительству РФ, реализовывает поручение президента так, как выгодно ей, – говорит Александр Якубовский.