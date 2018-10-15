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15.10.2018

X5Retail Group не планирует заходить в Иркутскую область в ближайшие годы

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - X5Retail Group, в которую входят федеральные сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не планирует заходить в Иркутскую область в ближайшие годы.

Об этом на встрече с местными производителями заявил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5Retail Group Станислав Наумов. Мероприятие было организовано Торгово-Промышленной палатой Восточной Сибири по инициативе ТПП РФ. Как пояснил Станислав Наумов, X5Retail Group в своем развитии ориентируется не только на расширение самой торговой сети, но и на создание оптово-розничных центров в регионах присутствия, вокруг которых и формируется торговая сеть. Сейчас самый восточный регион, где существует такой центр – Новосибирская область. Поэтому в ближайших планах компании расширение сети в Западной Сибири.

Станислав Наумов отметил, что, конечно, существуют долгосрочные планы развития компании, которая не планирует останавливаться на достигнутом, но предметно на эту тему беседовать имеет смысл года через два-три. При этом он отметил готовность и заинтересованность в сотрудничестве с иркутскими производителями продуктов питания для поставок их товаров на новосибирский оптово-розничный центр. Выслушав презентации нескольких ведущих местных компаний, представитель X5Retail Group заявил, что уже сейчас может с уверенностью сказать, что их компания будет сотрудничать с «Караваем». Он отметил, что и другие производители интересны, в перспективе возможно создание совместных с ними эксклюзивных торговых марок.

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