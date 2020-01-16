За 2019 год Иркутская таможня перечислила в федеральный бюджет более 29 миллиардов рублей

Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По итогам 2019 года Иркутская таможня перечислила в федеральный бюджет 29 миллиардов 237 миллионов рублей таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Большая часть из них – 26,4 миллиарда рублей – составила платежи при импорте товаров, при экспорте – более 2,3 миллиарда рублей. Утилизационный сбор при ввозе на территорию Российской Федерации автотранспортных средств составил более 359,2 миллиона рублей. Также было перечислено иных платежей (акцизы, штрафы, прочие неналоговые доходы и другое) на сумму более 160,7 миллиона рублей.

– В 2019 году Иркутской таможней была достигнута наибольшая сумма из всех перечислений в бюджет Российской Федерации за последние девять лет, начиная с 2010 года, – отметила заместитель начальника Иркутской таможни Елена Цветкова.

Елена Цветкова пояснила, что увеличение роста объема платежей в прошедшем периоде произошло за счет возможности электронного декларирования товаров участниками внешнеэкономической деятельности, вне зависимости от его местонахождения, в результате чего было дополнительно перечислено в бюджет РФ более 4,7 миллиарда рублей.

Кроме того, в регионе в рамках инвестиционных проектов производства в 2019 году осуществлялся ввоз технологического оборудования для реконструкции и модернизации существующих производств, а также создания новых заводских и производственных площадок, что также обеспечило значительное поступление таможенных платежей. В рамках инвестиционных проектов в 2019 году задекларировали товаров на 2,5 миллиарда рублей.

Наиболее крупными участниками внешнеэкономической деятельности, реализующими на территории Иркутской области инвестиционные проекты, являются предприятия «РУСАЛ», «Группа «Илим», «Фармасинтез», «ТД «ЕвроСибЭнерго», «Магистраль-Транзит» и другие.