За 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% Сбербанк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ

Москва, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает, что за 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% банк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Минсельхоз установил для Сбербанка лимит выдачи сельской ипотеки под 3% на 97 млн.рублей на 1 год. Всего за 8 часов банк принял 1100 заявок на сумму свыше 3 млрд рублей на сельскую ипотеку.

По условиям программы приобретение объекта недвижимости возможно: на вторичном рынке – у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке – только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей, для прочих субъектов РФ – 3 млн рублей. Максимальный срок кредита – 25 лет. Первоначальный взнос – минимум 15% от общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

– Мы видим, что программа «Сельская ипотека» пользуется огромным спросом. Так, за 8 часов с момента ее запуска Сбербанк принял годовой лимит заявок. У программы есть ряд особенностей, которые отличают ее от других государственных программ по процессу оформления: необходимость согласования с министерством каждого клиента для контроля лимита, передача информации на бумажных носителях для отчетности, согласование кредитуемых объектов с местными властями на предмет соответствия критериям. Мы надеемся, что в ближайшее время процессы по программе «Сельской ипотеки» будут существенно упрощены так, чтобы сроки оформления ипотечных кредитов по ней могли сократиться с 25-30 дней до 2-3 дней.