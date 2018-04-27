|Экономика / Бизнес
|27.04.2018
|
|
За первый квартал 2018 года ВСЖД перечислила в бюджет Приангарья свыше 1,6 миллиарда рублей
|
Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирская железная дорога за первые три месяца 2018 года выплатила более 2,3 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 1,6 млрд рублей.
По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram