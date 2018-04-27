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Экономика / Бизнес
27.04.2018

За первый квартал 2018 года ВСЖД перечислила в бюджет Приангарья свыше 1,6 миллиарда рублей

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирская железная дорога за первые три месяца 2018 года выплатила более 2,3 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 1,6 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

  • Республика Бурятия – более 664 млн рублей.
  • Забайкальский края – более 37,8 млн рублей.
  • Республика Саха (Якутия) – свыше 1,8 млн рублей.

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