За первую неделю в Школу 21 Сбербанка поступило 7000 заявок

Москва, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - За первую неделю после объявления приема заявок на обучение в Школе 21 поступило уже 7 тысяч заявок из всех регионов России от желающих учиться. На сегодняшний день конкурс на обучение составил 14 человек на место, для первого потока планируется открыть до 500 мест. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

«Школа 21» – уникальная образовательная инициатива Сбербанка по подготовке специалистов мирового уровня в области программирования. Название отражает число уровней подготовки и объем знаний, необходимый профессионалу в 21 веке. Обучение в школе – бесплатное, длительностью от 1,5 до 4 лет. Школа будет работать в режиме 24/7, исключительно в офлайн-формате (с личным присутствием студентов).

«Мы были уверены, в том, что отклик будет достаточно широким, несмотря на непривычный формат обучения. Наша молодежь выросла в условиях доступности и повсеместности информационных технологий, умение работать с ними очень востребовано на рынке труда. А формат игры привычен и ассоциируется с тем, что нравится делать. Поэтому не удивительно, что отклики уже исчисляются тысячами, хотя прошла всего неделя со дня объявления о запуске «Школы 21» Сбербанка», – отметила начальник управления развития и карьеры блока HR Сбербанка Наталья Журавлева.

Обучение будет вестись по уникальной французской методике, когда каждый учащейся строит свою индивидуальную, адаптивную траекторию обучения. Такой подход позволяет держать высокую внутреннюю мотивацию студентов на протяжении всего периода обучения, а также учит приобретать новые знания в ситуации высокой неопределенности и перегруженного информационного поля.

Образовательный процесс в школе будет основан на индивидуальной и групповой работе над IT-проектами, при которой обучение происходит по принципу «равный – равному». Обучение поделено на 21 уровень – нельзя пройти на следующий, минуя необходимые этапы предыдущего. Список направлений: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии.

Результаты работы будут обрабатываться автоматической системой проверки и другими учениками. За результаты работы и объективность проверки чужих заданий будут начисляться или списываться баллы, формирующие рейтинг студента. Помимо этого, для контроля знаний предусмотрены четырехчасовые экзамены и финальный экзамен продолжительностью 8 часов, при сдаче которых нельзя пользоваться интернетом и общаться с другими студентами.

Для поступления в школу не требуется предъявлять результаты ЕГЭ, главное условие – мотивация к саморазвитию и желание стать специалистом мирового уровня. Стать студентом школы может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на участие в конкурсе можно на сайте http://www.21-school.ru .