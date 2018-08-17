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Экономика / Бизнес
17.08.2018

За полгода 10 раз арбитражных управляющих в Приангарье призвали к ответу за ненадлежащее исполнение обязанностей

Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за первое полугодие 2018 года удовлетворено 10 заявлений  региональной налоговой службы, поданных в Росреестр и саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, на ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей, возложенных на арбитражных управляющих в делах о банкротстве.

Для сравнения – в 2017 году подано 31 подобное заявление, сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области. Отмечено, что ненадлежащее исполнение управляющим своих обязанностей затягивает сроки проведения процедур банкротства и ведет к росту текущей задолженности организации – банкрота, и так испытывающей серьезные финансовые трудности.

Обоснованные претензии к качеству сопровождения дела о банкротстве арбитражными управляющими обеспечивает эффективность процедуры и погашение как текущих требований кредиторов, так и включенных в реестр. Незаинтересованность в надлежащем исполнении своих обязанностей и использовании в полной мере предоставленных законом о банкротстве прав в целях защиты интересов кредиторов и должника, влечет для арбитражных управляющих негативные последствия. В том числе существует возможность взыскания с них убытков. Так, например, в 2017 году по иску уполномоченного органа с одного из арбитражных управляющих Иркутской области в судебном порядке в бюджет взыскано около 6 млн рублей.

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