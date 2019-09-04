За развитием финансового рынка в Сибири будет следить Экспертный совет

СФО, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сибири создан Экспертный совет по развитию финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Экспертный совет объединил исследовательский, экспертный потенциал участников рынков. Как ожидается, дискуссионная площадка будет формировать обратную связь для рынка по актуальным вопросам работы финансовых организаций для Банка России и его территориальных учреждений в регионах Сибири.

– Развитие финансового рынка – одна из приоритетных задач Банка России. Мы реализуем ее во взаимодействии с правительством Российской Федерации, инфраструктурными организациями и профессиональным сообществом. Совет поможет в подготовке рекомендаций и предложений по вопросам развития финансового рынка и его отдельных сегментов в Сибири, – отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Председателем Экспертного совета на заседании был избран Сергей Мороз, руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в СФО. Экспертный совет по развитию финансового рынка был создан по инициативе Сибирского ГУ Банка России. В его состав вошли 44 представителя различных финансовых организаций, бизнеса и профессиональных сообществ.