ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Экономика / Бизнес
05.09.2019

За развитием финансового рынка в Сибири будет следить Экспертный совет

СФО, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сибири создан Экспертный совет по развитию финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Экспертный совет объединил исследовательский, экспертный потенциал участников рынков. Как ожидается, дискуссионная площадка будет формировать обратную связь для рынка по актуальным вопросам работы финансовых организаций для Банка России и его территориальных учреждений в регионах Сибири.

– Развитие финансового рынка – одна из приоритетных задач Банка России. Мы реализуем ее во взаимодействии с правительством Российской Федерации, инфраструктурными организациями и профессиональным сообществом. Совет поможет в подготовке рекомендаций и предложений по вопросам развития финансового рынка и его отдельных сегментов в Сибири, – отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Председателем Экспертного совета на заседании был избран Сергей Мороз, руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в СФО. Экспертный совет по развитию финансового рынка был создан по инициативе Сибирского ГУ Банка России. В его состав вошли 44 представителя различных финансовых организаций, бизнеса и профессиональных сообществ.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
За развитием финансового рынка в Сибири будет следить Экспертный совет05.09.2019
СФО, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сибири создан Экспертный совет по развитию финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.
Эксперты: Иркутская область – регион с самой дешевой электроэнергией в России04.09.2019
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты РИА Рейтинг составили список регионов России по уровню доступности электроэнергии. Возглавила топ Иркутская область.
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет04.09.2019
Москва, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет для автоматического обеспечения участия в торгах за счет средств банка.
Сбербанк запускает выдачу кредитов для бизнеса в режиме реального времени04.09.2019
Москва, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сократил сроки принятия решения и зачисления кредитных средств до трех минут.
«Серебряный возраст» с комфортом банковского сервиса04.09.2019
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк принял участие в областной выставке для старшего поколения «Серебряный возраст – 2019». Экспозиция работала с 29 августа по 4 сентября в Иркутске в «Сибэкспоцентре». Об этом сообщает пресс-служба банка.
Россельхознадзор выявил нарушения в деятельности лесхоза Иркутской области04.09.2019
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В августе управление Россельхознадзора по Иркутской области провело внеплановую проверку областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области».
Справку-подтверждение платежа теперь можно получить в «Сбербанк Онлайн»04.09.2019
Москва, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Теперь справку, подтверждающую оплату услуг, можно сформировать в «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно зайти в историю операций, выбрать интересующий платеж, нажать на кнопку «Подтверждение платежа». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Дети работников Коршуновского ГОКа вернулись с отдыха04.09.2019
2019-09-04-02-37-13
Железногорск-Илимский, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Дети работников Коршуновского ГОКа (входит в Группу «Мечел») вернулись с летнего отдыха в лагерях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Ангарскцемент» ввёл в эксплуатацию новое очистительное оборудование04.09.2019
2019-09-04-02-25-57
Ангарск, 04.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В цехе «Обжиг» АО «Ангарскцемент» 3 сентября ввели в эксплуатацию новый электрофильтр ELEX. Оборудование позволит значительно снизить выброс пыли в атмосферу и обезопасить окружающую среду.
Виталий Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области03.09.2019
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер РФ Виталий Мутко жестко раскритиковал уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова. Об этом сообщают «Вести.ру».
Союз «ТПП Восточной Сибири» поздравил Ангарскцемент с запуском нового оборудования03.09.2019
Ангарск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь поздравил руководство и коллектив Ангарского цементно-горного комбината с вводом в эксплуатацию нового оборудования.
Владимир Путин: в Тулуне нужно сделать отдельный план экономического развития города03.09.2019
2019-09-03-03-51-35
Тулун, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне для активизации хозяйственной и экономической жизни нужно сделать отдельный план экономического развития города. Об этом на совещании по вопросам жилищного обеспечения пострадавших от наводнения в Приангарье заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Гендиректор РУСАЛа Евгений Никитин: более 300 сотрудников центрального офиса переедут в Красноярск03.09.2019
СФО, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В компании РУСАЛ готовятся к переезду части сотрудников центрального офиса из Москвы в Красноярск. В 2019-2020 годах релокация коснется более 300 человек, сообщил Телеинформу генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.
На поддержку предпринимателей, пострадавших от паводков в Приангарье, из федерального бюджета выделят 500 млн рублей02.09.2019
Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от наводнения в Иркутской области, из средств резервного фонда правительства РФ выделят субсидию в размере 500 млн рублей.
Общественники посетили участок Тайшетского лесхоза, где под видом санации рубили здоровый лес02.09.2019
Тайшетский район, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты ОНФ в Иркутской области выявили грубые нарушения при проведении санитарных рубок и заготовке древесины в Тайшетском лесхозе: вместо больных, поврежденных деревьев и сухостоя уничтожены здоровые деревья, на территории разбросаны порубочные остатки, а протекающий в водоохранной зоне ручей завален бревнами. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта.
Первые займы получили предприниматели из пострадавших от паводка районов Иркутской области02.09.2019
2019-09-02-05-04-45
Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые займы выданы предпринимателям Тулуна, пострадавшим от паводка. Об этом сообщила руководитель Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина, пишет пресс-служба губернатора региона.
Иркутскстат: каждое третье крупное или среднее предприятие Приангарья убыточно30.08.2019
2019-08-30-04-25-37
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По итогам первого полугодия 2019 года каждое третье крупное или среднее предприятие Иркутской области признано убыточным. Такие данные приводит пресс-служба Иркутскстата.
Искусственный интеллект будет следить за уровнем сервиса в Tele230.08.2019
-tele2
Москва, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на российском телеком-рынке внедряет интеллектуальную аудиосистему анализа клиентского сервиса в сети дистрибуции. Цифровое решение позволяет оценивать разговор консультанта с клиентом с помощью технологий ИИ и автоматизировать мониторинг качества сервиса.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 30 августа 2019 года30.08.2019
tek300819
Сотрудники «Верхнечонскнефтегаза» впервые заняли четыре призовых места в финале фестиваля «Роснефть зажигает звезды»29.08.2019
2019-08-29-08-12-43
Москва, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» (входит в состав НК «Роснефть») впервые заняли четыре призовых места в финале корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Об этом сообщает пресс-служба ВЧНГ.
С 26 по 29 августа за поддержкой в Минэк обратились около 200 предпринимателей-жертв наводнения в Приангарье29.08.2019
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С 26 августа по 29 августа в министерство экономического развития региона обратились около 200 предпринимателей, пострадавших от наводнения. С помощью специалистов они готовят пакеты документов для получения субсидий и других мер поддержки.
В Иркутской области на 10% нарастили объёмы налоговых отчислений29.08.2019
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Объём платежей в консолидированный бюджет Иркутской области за семь месяцев 2019 года составил 95 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 8 млрд рублей или почти на 10%. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.
В пострадавших от паводка районах Приангарья убрано 14,6 тысяч гектаров зерновых29.08.2019
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В результате паводка в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях пяти районов Иркутской области погибли посевы на площади 6,1 тысячи га.
Студенты прошли производственную практику на Коршуновском ГОКе29.08.2019
2019-08-29-03-46-24
Железногорск-Илимский, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Производственную практику на Коршуновском ГОКе (входит в Группу «Мечел») прошли 15 студентов из Иркутского национального исследовательского технического университета и Сибирского федерального института (Красноярск). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В ТПП Восточной Сибири прошла встреча с делегацией из КНР29.08.2019
2019-08-29-03-27-28
Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая встреча специалистов Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири с делегацией из китайской провинции Хунань состоялась на площадке ТПП ВС. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Казахская авиакомпания намерена приобрести 10 лайнеров МС-21 у корпорации «Иркут»29.08.2019
2019-08-29-02-33-27
Жуковский, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» подписала на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском соглашение о намерениях на поставку 10 лайнеров МС-21 казахстанской авиакомпании «Бек Аир». Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Иркута» и президента «Гражданских самолетов Сухого» Равиля Хакимова.
СМИ: евро подорожал до 74 рублей29.08.2019
Москва, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Курс евро на торгах 27 августа вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. По данным Московской биржи, курс евро расчетами «завтра» на 20:16 мск вырос на 64 копейки, 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей, сообщают argumenti.ru.
В Иркутске может быть создан медико-производственный технопарк28.08.2019
Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске рассматривают возможность создания медико-производственного технопарка.
Делегация из Южной Кореи ознакомилась с работой иркутского ООО «Медтехсервис»28.08.2019
2019-08-28-09-57-06
Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск прибыла делегация представителей Южной Кореи, ее цель – поиск возможных схем экономического сотрудничества. Члены делегации с большим интересом ознакомились с работой предприятия «Медтехсервис», построенного совместно с корейскими партнерами для производства тест-полосок для диабетиков.
Иркутское ООО «Медтехсервис» станет поставщиком тест-полосок по госконтракту28.08.2019
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - ООО «Медтехсервис» будет по госконтракту поставлять тест-полоски для инсулинозависимых льготников Иркутской области.
Фонд микрокредитования Приангарья получит из облбюджета 62 миллиона рублей субсидии28.08.2019
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Региональное министерство экономического развития заключает соглашение с Фондом микрокредитования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на сумму 62 млн рублей.
Сэкономить на иркутянах: борьба за финансирование строительства школ и детских садов в Иркутске перешла в хроническую фазу28.08.2019
Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор и правительство Иркутской области идут на разнообразные ухищрения, чтобы не направлять из регионального бюджета деньги на развитие социальной сферы и инфраструктуры города Иркутска. Эта политика носит системный характер, считают в мэрии Иркутска.
В Тайшете перед судом предстанет экс-директор фирмы «Дружба» по обвинению в невозврате валютной выручки28.08.2019
Тайшет, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора фирмы «Дружба», которая по заключенным внешнеэкономическим контрактам вывезла за рубеж лесоматериалы на сумму более 276 млн рублей и не вернула валютную выручку.
СМИ: китайские инвесторы добиваются покупки золотодобытчика «Высочайший»28.08.2019
2019-08-28-04-30-24
Москва, Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Консорциум китайских инвесторов с участием Fosun намерен купить российского производителя золота «Высочайший», который добывает драгметалл, в том числе, в Иркутской области. Об этом сообщает «Коммерсант».
В Култуке уничтожили три партии пеляди без ветдокументов28.08.2019
Слюдянский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Госинспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области 27 августа выявили три факта нарушения ветеринарного законодательства при реализации рыбы в поселке Култук Слюдянского района.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске